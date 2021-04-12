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影／台中民宅大火 男攀窗求援一度情況危急
台中市北區陝西東五街的民宅頂樓加蓋鐵皮屋，今天上午10時許傳出火警，警、消獲報到場滅火，消防隊到場時，一名30多歲的男子攀爬在窗簷邊待援，險象環生。據查，該名男子已在警、消的協助下脫困，詳細的起火原因，有待後續調查釐清。
台中市消防局在今天上午10時37分獲報，北區陝西東五街的民宅頂樓傳出火警，民宅冒出濃濃火煙，經派遣文昌、黎明、中港、大誠及水湳等分隊，出動消防車輛12輛、救護車2輛、消防人員51人到場灌救。
消防人員到場時，有一名年約30多歲的男子受困在屋頂，男子攀爬在6樓頂樓加蓋的窗簷邊待援，消防隊不斷灑水，替男子降溫，並撲滅火勢，據查，男子已在警、消人員的協助下脫困，目前仍在現場繼續清查是否有其他受困者。
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