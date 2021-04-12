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台中高中生塑膠袋包頭陳屍屋內 警鑑識查死因

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東區一名16歲的高中生今天上午被家人發現陳屍在住處，該名高中生頭部有發現塑膠袋、橡皮筋，家人趕緊通報警、消到場，但該名少年已明顯無生命跡象，目前鑑識人員正在現場鑑定，據少年家屬透露，少年近來並無病史與異狀，全案今將報請檢察官相驗釐清死因。

台中市第三警分局東區所表示，少年與父親等家人同住在東區的透天厝，今天清晨6時許，父親的同居人到房間叫少年起床時，發現少年已經陳屍在房間內，沒有生命跡象，頭有塑膠袋與橡皮筋，期間都無人闖入住宅內，少年父親與同居人趕緊報案，不過救護人員到場評估，少年已明顯死亡，沒有送醫。

第三警分局東區所表示，家人透露，少年在發生意外前，沒有任何異狀，也無任何病史，詳細的死亡原因，有待鑑識人員後續調查釐清，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。

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台中市一名16歲少年今天清晨被家人發現陳屍在房間內，頭有塑膠袋、橡皮筋，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。圖／報系資料照
台中市一名16歲少年今天清晨被家人發現陳屍在房間內，頭有塑膠袋、橡皮筋，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。圖／報系資料照

東區 塑膠袋 檢察官

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