姪女婿偷同事內褲 侯友宜：我從頭到尾都不知道

新北市調查處重新站調查官莊翔宇涉嫌竊取兩名女調查官五件內褲，而莊的另一個身分，正是新北市長侯友宜的姪女婿。侯友宜今受訪時談及此事，僅說「那個事情其實我從頭到尾都不知道，該怎麼辦就怎麼辦。」

35歲的莊翔宇雖資歷不深，但侯友宜姪女婿的身分備受關注，結婚時還邀侯友宜上台致詞。女調查官內褲遭竊事件爆發後，督察處技術性將此事定調為「財物損失」，讓莊從案件發生、移送法辦、記過調職，完全沒對外曝光。