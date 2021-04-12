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姪女婿偷同事內褲 侯友宜：我從頭到尾都不知道
新北市調查處重新站調查官莊翔宇涉嫌竊取兩名女調查官五件內褲，而莊的另一個身分，正是新北市長侯友宜的姪女婿。侯友宜今受訪時談及此事，僅說「那個事情其實我從頭到尾都不知道，該怎麼辦就怎麼辦。」
35歲的莊翔宇雖資歷不深，但侯友宜姪女婿的身分備受關注，結婚時還邀侯友宜上台致詞。女調查官內褲遭竊事件爆發後，督察處技術性將此事定調為「財物損失」，讓莊從案件發生、移送法辦、記過調職，完全沒對外曝光。
據調查，莊翔宇利用辦公室未裝監視器的機會，自2019年7月至2020年10月，趁值班女調查官外出機會，偷翻被害人包包，竊取內衣褲共五件。檢方偵辦期間，莊翔宇自白犯罪，目前已就偏差行為尋求醫療協助，檢方考量莊與被害人和解，被害人也不願追究，處分不起訴。
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