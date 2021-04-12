影／3個月單車騎士5死 警：被追撞、內輪差輾過

公共自行車在近年來十分普及，台灣許多城市都有設置，不過騎單車因使用便利，但若沒有相關交通防衛觀念，容易衍生車禍，根據台中市警局交通大隊今年最新統計，1月至3月的單車車禍發生851起，造成1054人受傷、5人死亡，其中死亡車禍部分，主要肇因是被追撞與內輪差造成，提醒單車族，騎乘時要注意防衛駕駛的觀念，降低事故發生率。

台中市警局交通大隊表示，慢車行駛在道路上會出現一些路權弱化的問題影響用路人安全與權益，在路權方面，自行車行駛到設有左轉專用號誌的路口，不能直接進入快車道到左轉專用道等候左轉，也不可以由慢車道直接左轉。

另外，在設有機慢車優先道路段行駛時，機車可以進入外側快車道行駛，但自行車只可以在機慢車道行駛，這對自行車而言，路權就相當弱化。當遇有路邊有違規停車而駛入快車道時，自行車也可能構成違規行駛快車道。

台中市交大指出，自行車屬於慢車，應該騎乘在道路的「慢車道」、「自行車專用道」或設有行人及自行車專用標誌之人行道上，不可恣意騎上騎樓及人行道。

舉例來說，道路上畫有10公分快慢車道分隔線，自行車僅能在快慢車道分隔線右側慢車道範圍內行駛，若在未劃設慢車道之道路，自行車應靠右側路邊行駛，可利用15公分路面邊線以外範圍行駛。另行駛到設有左轉專用號誌路口時，應依兩段方式進行左轉。

台中市警局長楊源明提醒，騎乘自行車在在設有兩段式左轉的交叉路口，一定要依規定兩段式左轉；不須兩段式左轉的路口，建議儘量以兩段式左轉的方式左轉彎，且停等時要注意停等區域是否會與同向直行車產生衝突。