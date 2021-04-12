高市浪浪疑被剁掉腳掌 動物救援小組籲緝凶

高雄路竹永華路近日再出現一雙右前腳疑遭利器剁斷，白骨外露的流浪狗，台灣動物緊急救援小組獲報，趕往營救這隻掌都不見可憐流浪狗，緊急送醫，仍與死神拔河中，感嘆施虐者「冷血、殘酷」，呼籲民眾提供線索緝兇。

台灣動物緊急救援小組表示力上是上周接獲路竹一處養殖業者通報，指魚塭附近有隻流浪犬，右前腳掌疑遭利器剁斷後棄置，血跡斑斑。

救援小組到場時，發現魚塭區幅員遼闊，傷犬一看到即害怕閃躲，營救不易，之後志工先以食物引誘，再由獸醫師發射麻醉吹箭，再將傷犬送醫。

救援小組發言人倪京台表示，這隻傷犬右前腳傷口鮮血淋漓、白骨外露，因感染嚴重，殘肢已經腫脹；由於斷口平整，研判遭利器直接剁斷，施虐者相當「冷血、殘酷」。