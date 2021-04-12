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桃園文化復興一路科技執法今上路 往返國1小心荷包失血
桃園市、新北市行經龜山區林口長庚醫院路口、往返國道1號林口交流道的民眾「小心荷包失血了」! 龜山區文化一路與復興一路口今天上午起實施科技執法上路，民眾開車行經該路口，若未保持路口淨空、未依標誌標線行駛，一經錄影、拍照違規舉發，就逕行開單罰錢。
桃園市政府推動國1林口交流道周邊交通實施科技執法，市警局交通大隊表示，龜山區文化一路與龜山一路口（交流道口）實施科技執法之外，新增文化一路與復興一路口（機捷A8長庚醫院站前），今天上午起透過車牌辨識實施科技執法，民眾開車經過該路口，違規未保持路口淨空、未依標誌標線行駛，警方依違規事實逕行舉發開罰。
市警局交大表示，龜山文化一路、復興一路口，銜接林口長庚醫院、機捷A8站及文明路、文化二路，由於往返林口工業區、華亞科技園區車流量大，常見車輛回堵，去年11月率先針對文化一路與龜山一路科技執法，第一個月開出1萬6349張違規罰單後，交通漸漸改善，而今再新增文化一路與復興一路口科技執法。
民眾開車行經林口長庚醫院附近的文化一路、復興一路口，若未依標誌標線行駛、未保持路口淨空，違規者將依道路交通管理處罰條例第48條、第58條規定開罰600到1800元，交大隊長洪志朋呼籲車主，遵守交通標誌標線，維持行車順暢，以免荷包失血。
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