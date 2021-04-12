快訊

新北八里爆槍響！角頭老大中2彈倒血泊 槍手投案

「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今首次乾涸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園文化復興一路科技執法今上路 往返國1小心荷包失血

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市、新北市行經龜山區林口長庚醫院路口、往返國道1號林口交流道的民眾「小心荷包失血了」! 龜山區文化一路與復興一路口今天上午起實施科技執法上路，民眾開車行經該路口，若未保持路口淨空、未依標誌標線行駛，一經錄影、拍照違規舉發，就逕行開單罰錢。

桃園市政府推動國1林口交流道周邊交通實施科技執法，市警局交通大隊表示，龜山區文化一路與龜山一路口（交流道口）實施科技執法之外，新增文化一路與復興一路口（機捷A8長庚醫院站前），今天上午起透過車牌辨識實施科技執法，民眾開車經過該路口，違規未保持路口淨空、未依標誌標線行駛，警方依違規事實逕行舉發開罰。

市警局交大表示，龜山文化一路、復興一路口，銜接林口長庚醫院、機捷A8站及文明路、文化二路，由於往返林口工業區、華亞科技園區車流量大，常見車輛回堵，去年11月率先針對文化一路與龜山一路科技執法，第一個月開出1萬6349張違規罰單後，交通漸漸改善，而今再新增文化一路與復興一路口科技執法。

民眾開車行經林口長庚醫院附近的文化一路、復興一路口，若未依標誌標線行駛、未保持路口淨空，違規者將依道路交通管理處罰條例第48條、第58條規定開罰600到1800元，交大隊長洪志朋呼籲車主，遵守交通標誌標線，維持行車順暢，以免荷包失血。

桃園市龜山區文化一路與復興一路口，今天上午起實施科技執法上路。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區文化一路與復興一路口，今天上午起實施科技執法上路。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區文化一路與復興一路口今天上午起實施科技執法上路。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區文化一路與復興一路口今天上午起實施科技執法上路。記者曾增勳／翻攝

林口 長庚

延伸閱讀

減少國1林口41A交流道堵塞　龜山科技執法4月12日上路

科技執法助屏東火車站違停數奪冠！民眾批：根本搶錢

沒警察也別違規！北市2路段3月底啟用AI科技執法

竹縣啟用聲音照相科技執法 定期取締湖口、新豐、竹北

相關新聞

影／台中豐原油漆工廠大火 員工和義消2人燒傷送醫

台中市豐原區一間油漆工廠今天近中午發生大火，疑似員工施工不慎引燃火勢，員工全身30%燒燙傷送醫急救，一名義消在搶救中被右...

嘉義婦人同15歲女兒、女兒男友輕生 2死1命危

嘉義市劉姓婦人與就讀國中陳姓女兒，及女兒邱姓男友，不明原因疑輕生，昨凌晨被發現後送醫急救，陳女命危，另2人不治，檢警昨對...

CRV車聚?移迴轉不慎 3同廠同款休旅車高雄鬧區撞一團

高雄市李姓女子駕駛白色CRV休旅車，行經中正三路與達仁街口時，疑迴轉不慎撞上徐男駕駛的灰色CRV，以及林男駕駛的黑色CR...

影/高速超車擦撞前車 20歲男彈飛汽車道險遭輾過

20歲鄭姓男子昨晚6時許騎機車行經連接雙北的華中橋，擦撞右側一輛機車後，撞上汽機車道分隔島，整個人彈飛落在汽車道上，幸好...

影／台南聚酯纖維倉庫起火 火勢猛烈大批消防員滅火中

台南市仁德保安路一段工廠下午3點多傳出火警，滾滾濃煙在數公里外的高速公路高雄路段也清晰可見，許多民眾打電話通報。台南市消...

台南工人從10公尺高墜落 緊急送醫

台南市中西區中華西路二段今天下午1點多發生工地工人從10公尺高建築工地掉落工地地基，頭部流血，救護人員獲報後，先包紮後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。