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國1汐止路段7車追撞 1人輕傷送醫

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號南向9.6公里汐止路段，今晚8時58分傳出7輛車追撞事故，警方獲報趕往現場，封閉中線及外側車道處理事故，由於只剩1線車道通行，造成後方回堵4、5公里。

幸好7輛車的車損情形都不嚴重，只有1名乘客頭部受到撕裂輕傷，由救護車送往內湖三軍總醫院，沒有大礙。路況已於9時20分排除，全線恢復通車。但目前從基隆端南向至汐止依然車多，部分路段車速只有40、50幾公里，請駕駛人耐心通行。

國道一號南向汐止路段今晚近9時發生7輛車追撞事故，所幸只有1人輕傷。記者林昭彰／翻攝
國道一號南向汐止路段今晚近9時發生7輛車追撞事故，所幸只有1人輕傷。記者林昭彰／翻攝
國道一號南向汐止路段今晚近9時發生7輛車追撞事故，所幸只有1人輕傷。記者林昭彰／翻攝
國道一號南向汐止路段今晚近9時發生7輛車追撞事故，所幸只有1人輕傷。記者林昭彰／翻攝
國道一號南向汐止路段今晚近9時發生7輛車追撞事故，所幸只有1人輕傷。記者林昭彰／翻攝
國道一號南向汐止路段今晚近9時發生7輛車追撞事故，所幸只有1人輕傷。記者林昭彰／翻攝

【中央社新北11日電】

國1南下9.6公里處、汐止交流道前今天晚間8時許發生7輛小客車連環追撞事故，造成一名年約40歲女子受傷，所幸意識清楚。新北消防局馳援將傷患送醫，詳情將由國道警察調查。

新北市政府消防局表示，晚上8時27分據報，國道1號高速公路南下車道9.6公里處、汐止交流道前發生連環追撞車禍，抵達時發現7輛轎車撞在一起。

消防局指出，經到場搶救，一名年約40歲的女子因猛烈撞擊，導致頭部有撕裂傷，所幸傷者意識清楚，送往內湖國軍三軍總醫院救治；事故一度造成車流回堵超過5公里，約1小時後排除事故。

汐止 車道

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