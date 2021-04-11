不滿駕報廢車挨罰 爆料控訴警察反被密錄器打臉

新北市有1名王姓工人，不滿違規駕駛懸掛註銷牌照的報廢貨車被開罰，今天在臉書社團控訴員警嚴重夾傷他的手指、不幫忙叫救護車。警方則出示密錄器澄清，王男是因為求情不成，惱羞成怒捶打車身，才使手指傷勢加劇。

據了解，31歲王男是營造工地臨時工，他買了1輛已報廢老舊貨車，另掛上已註銷的牌照，私自拼湊成俗稱的「AB車」當成代步工具，但這樣的車，依法不得行駛道路。

他今天凌晨4時許開著這輛貨車，在林口區文化三路與仁愛路口被巡邏員警發現牌照異常，攔下盤查。王男一下車就自稱：「我是車行的」。支支吾吾坦承「這輛車報廢了」。

由於王男無法交代車籍資料，人車因此被扣回派出所，員警首先要先查證是否贓車，便請他掀開駕駛座椅墊以便查驗車身號碼。當王男聽說員警要開罰違規拼裝AB車，他開始連珠炮抱怨：我就說車要報廢了，你硬要開我拼裝車、刁難好人、你夾到我的手了。接著他便情緒失控暴打亂捶車身。

後來警方協助叫救護車將王男送醫包紮，他還嚷著要對員警提告傷害，後來便在臉書社團爆料指控員警嚴重夾傷他的手指、不道歉、不幫忙叫救護車，引發網友議論紛紛。