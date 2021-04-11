影／無業男搶刮刮樂71張 獎金曝光留言全歪樓

彰化縣簡姓、楊姓男子因無業缺錢花用，本月初結伴到南投縣草屯鎮搶劫彩券行，成功得手200元刮刮樂71張，最後刮中9400元兌現，2人不到8小時就被警方逮捕；而行搶過程今曝光，但網友留言全歪樓關注中獎率，紛大嘆「也太低了」。

警方調查，同為26歲的簡、楊兩人無業，成天泡網咖，清明連假前因缺錢花用，動念行搶彩券行，本月1日從彰化員林跑到南投草屯閒晃，並鎖定草屯虎山路上一家人車較少的彩券行，由簡男假裝要買刮刮樂，楊男騎車在外等候接應。

簡男進入受害彩券行叫店員拿出面額200元刮刮樂彩券讓他挑號碼，拿到一整疊刮刮樂後，竟當著店員的面拿了就跑出店外，且坐上楊男機車逃逸，成功得手總價1萬4200元的刮刮樂71張，經刮除統計共中了9400元，再去其他店家兌現。

草屯警分局獲報後立刻啟動警網圍捕，不到8小時就將簡、楊2人逮捕到案，訊後則依搶奪罪嫌將其送辦；而簡男到彩券行搶走刮刮樂的影片今曝光，未料針對該案件留言則全歪樓，幾乎一面倒的全在討論中獎率，直呼「也太低了」。