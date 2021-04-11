快訊

個人申請書面資料上傳塞車！ 系統今明延長開放至10時

一張圖看天氣！鋒面東北季風夾擊 北台灣暖2天又變濕冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／無業男搶刮刮樂71張 獎金曝光留言全歪樓

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

彰化縣簡姓、楊姓男子因無業缺錢花用，本月初結伴到南投縣草屯鎮搶劫彩券行，成功得手200元刮刮樂71張，最後刮中9400元兌現，2人不到8小時就被警方逮捕；而行搶過程今曝光，但網友留言全歪樓關注中獎率，紛大嘆「也太低了」。

警方調查，同為26歲的簡、楊兩人無業，成天泡網咖，清明連假前因缺錢花用，動念行搶彩券行，本月1日從彰化員林跑到南投草屯閒晃，並鎖定草屯虎山路上一家人車較少的彩券行，由簡男假裝要買刮刮樂，楊男騎車在外等候接應。

簡男進入受害彩券行叫店員拿出面額200元刮刮樂彩券讓他挑號碼，拿到一整疊刮刮樂後，竟當著店員的面拿了就跑出店外，且坐上楊男機車逃逸，成功得手總價1萬4200元的刮刮樂71張，經刮除統計共中了9400元，再去其他店家兌現。

草屯警分局獲報後立刻啟動警網圍捕，不到8小時就將簡、楊2人逮捕到案，訊後則依搶奪罪嫌將其送辦；而簡男到彩券行搶走刮刮樂的影片今曝光，未料針對該案件留言則全歪樓，幾乎一面倒的全在討論中獎率，直呼「也太低了」。

不少網友留言表示，「這說明了71張×200才中9400」、「中獎率也太低了」、「這投資報酬母湯」，甚至有人直接建議行搶男子「71張才9400元，自己工作一周還比較多錢」；但也有網友暖心呼籲對方回頭是岸，因為缺錢就犯法相當不值。

彰化縣簡姓、楊姓男子因無業缺錢花用，竟到南投草屯搶走71張刮刮樂彩券。圖／讀者提供
彰化縣簡姓、楊姓男子因無業缺錢花用，竟到南投草屯搶走71張刮刮樂彩券。圖／讀者提供

彩券行 刮刮樂

延伸閱讀

彩券行鸚鵡突然撲咬客人手 飼主被起訴

聯合報黑白集／共諜案歪樓成洗錢之後

軟爛男搶刮刮樂 71張刮中9400元泡網咖被逮

問高山「奇特果實」身分 網歪樓曝：發現知名零食原料

相關新聞

不滿駕報廢車挨罰 爆料控訴警察反被密錄器打臉

新北市有1名王姓工人，不滿違規駕駛懸掛註銷牌照的報廢貨車被開罰，今天在臉書社團控訴員警嚴重夾傷他的手指、不幫忙叫救護車。...

拖行65公斤假人拚救災體能 桃園義消高難度戰技爭勝

桃園市消防局第三義消大隊今天在蘆竹區大竹夜市舉辦2年一次的義消大隊會操競技比賽，沿海各義消260人在負重救生、著裝競賽及...

影／無業男搶刮刮樂71張 獎金曝光留言全歪樓

彰化縣簡姓、楊姓男子因無業缺錢花用，本月初結伴到南投縣草屯鎮搶劫彩券行，成功得手200元刮刮樂71張，最後刮中9400元...

影／螃蟹遇到狠角色？盲切車撞保時捷 網虧：有得賠了

有網友在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段影片，在台中市文心路、永春東路口，一輛自小客車一口氣切三...

台中建國市場攤商遭砸整桌蒜頭被打翻 警帶涉案人

台中市東區建國市場今天上午11時許，傳出有一家賣薑蒜的鄭姓業者攤位，遭不明人士砸店，現場一桌的蒜頭都被打翻，第三警分局東...

海岸消波塊驚見男性屍體 是否日前舢舨翻覆失蹤者待查

基隆市外木山海岸海興游泳池附近，今天上午9點多有人發現消波塊間，有具身穿紅條紋上衣的男性屍體。警、消和海巡單位前往處理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。