快訊

個人申請書面資料上傳塞車！ 系統今明延長開放至10時

火勢自行熄滅 嘉義隙頂象山火警解除

中央社 / 嘉義縣11日電

嘉義林管處所屬大埔113事業林班地10日晚間6時許傳出火警，民眾從阿里山公路往隙頂象山方向看過去，火舌沿著峭壁往上燒，林管處準備今天展開滅火，結果火勢已在今早自行熄滅。

嘉義林管處今天發布新聞稿指出，10日晚間6時許接獲民眾通報，指隙頂象山發生森林火災，研判位於大埔區第113林班，屬阿里山鄉里佳村行政區域，由曾文溪上邊坡往上燃燒。

嘉義林管處因時間已晚，考量人員安全，先行派員至現場監控，及集結相關人員待命執行滅火任務。

嘉義林管處表示，留守人員今天早上6時經目視火場已無火煙，並用空拍機至上空拍攝結果無異常熱源反應，將持續監控。

嘉義林管處研判因象山地形陡峭、延燒速度快，且現地為草生地，加上昨晚低溫等因素，在沒有燃料下自行熄滅。火勢延燒面積約0.4公頃，無林木損害。

嘉義 空拍機 大埔

延伸閱讀

影／阿里山野火燒不盡！隙頂再傳火燒山 明早才能滅

嘉義縣再傳火燒山夜間無法滅火 林管處集結人力

嘉義中埔11國中小 嘉檳文化館辦「藝起童樂」聯展

新竹高中化學實驗室傳火警 消防獲報滅火器急滅火

相關新聞

不滿駕報廢車挨罰 爆料控訴警察反被密錄器打臉

新北市有1名王姓工人，不滿違規駕駛懸掛註銷牌照的報廢貨車被開罰，今天在臉書社團控訴員警嚴重夾傷他的手指、不幫忙叫救護車。...

拖行65公斤假人拚救災體能 桃園義消高難度戰技爭勝

桃園市消防局第三義消大隊今天在蘆竹區大竹夜市舉辦2年一次的義消大隊會操競技比賽，沿海各義消260人在負重救生、著裝競賽及...

影／無業男搶刮刮樂71張 獎金曝光留言全歪樓

彰化縣簡姓、楊姓男子因無業缺錢花用，本月初結伴到南投縣草屯鎮搶劫彩券行，成功得手200元刮刮樂71張，最後刮中9400元...

影／螃蟹遇到狠角色？盲切車撞保時捷 網虧：有得賠了

有網友在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段影片，在台中市文心路、永春東路口，一輛自小客車一口氣切三...

台中建國市場攤商遭砸整桌蒜頭被打翻 警帶涉案人

台中市東區建國市場今天上午11時許，傳出有一家賣薑蒜的鄭姓業者攤位，遭不明人士砸店，現場一桌的蒜頭都被打翻，第三警分局東...

海岸消波塊驚見男性屍體 是否日前舢舨翻覆失蹤者待查

基隆市外木山海岸海興游泳池附近，今天上午9點多有人發現消波塊間，有具身穿紅條紋上衣的男性屍體。警、消和海巡單位前往處理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。