火勢自行熄滅 嘉義隙頂象山火警解除

嘉義林管處所屬大埔113事業林班地10日晚間6時許傳出火警，民眾從阿里山公路往隙頂象山方向看過去，火舌沿著峭壁往上燒，林管處準備今天展開滅火，結果火勢已在今早自行熄滅。

嘉義林管處今天發布新聞稿指出，10日晚間6時許接獲民眾通報，指隙頂象山發生森林火災，研判位於大埔區第113林班，屬阿里山鄉里佳村行政區域，由曾文溪上邊坡往上燃燒。

嘉義林管處因時間已晚，考量人員安全，先行派員至現場監控，及集結相關人員待命執行滅火任務。

嘉義林管處表示，留守人員今天早上6時經目視火場已無火煙，並用空拍機至上空拍攝結果無異常熱源反應，將持續監控。

嘉義林管處研判因象山地形陡峭、延燒速度快，且現地為草生地，加上昨晚低溫等因素，在沒有燃料下自行熄滅。火勢延燒面積約0.4公頃，無林木損害。