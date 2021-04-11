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台中建國市場攤商遭砸整桌蒜頭被打翻 警帶涉案人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東區建國市場今天上午11時許，傳出有一家賣薑蒜的鄭姓業者攤位，遭不明人士砸店，現場一桌的蒜頭都被打翻，第三警分局東區所獲報到場，初步調查，雙方疑有財物糾紛，才會引發砸店風波，現場目前僅有店家擺放的蒜頭被打翻、散落一地，但無其他財物遭到破壞，目前已將涉案人帶回派出所釐清案情，是否涉嫌毀損或違反社維法，有待後續調查釐清。

台中市第三警分局東區所長張竣詒表示，今天上午11時許獲報，台中市建國市場有攤商糾紛，獲報後已派員到場處理，初步調查為財物糾紛，現場初步觀察，只有一桌的蒜頭被打翻，發生糾紛的攤商是販售薑、蒜頭、辣椒等商品，涉嫌打翻攤商物品的涉案人，已都被帶回派出所，詳細的案發經過，有待後續調查。

台中市東區建國市場今天上午傳出有攤商遭人砸店，警方到場帶回涉案人，釐清案發經過。圖／讀者提供
台中市東區建國市場今天上午傳出有攤商遭人砸店，警方到場帶回涉案人，釐清案發經過。圖／讀者提供
台中市東區建國市場今天上午傳出有攤商遭人砸店，警方到場帶回涉案人，釐清案發經過。圖／讀者提供
台中市東區建國市場今天上午傳出有攤商遭人砸店，警方到場帶回涉案人，釐清案發經過。圖／讀者提供

台中市 東區

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