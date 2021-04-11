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盲胞銀行領500萬！警擔心遭詐一路護鈔到家

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

一名陳姓視障人士到銀行要領500萬現金，因行員擔心陳遭詐騙，所以通知警方到場，但陳堅稱是「家裡要分家產」，警方擔心他遇詐騙，只好將陳與鉅款送回南屯區住處，警員臨走前仍不忘提醒，若遭歹徒覬覦，記得趕緊報警求助。

台中市第四警分局大墩所警員許睿珅、林仕展日前接獲銀行通報，陳姓視障人士（59歲）與其女兒到銀行辦理臨櫃提款，提領的現金高達500萬元，警員到場後詢問陳等二人，陳回應，非遭歹徒詐騙，只是單純「家裡要分家產，所以領錢」。

不過因為現在詐騙集團手法多元，會提前指示被害人，擔心陳等人提領鉅款後，馬上轉交給車手，因此警方為了避免陳攜帶鉅款返家途中遭覬覦，或是發生其他意外，因此改安排護鈔勤務，一路將陳與女兒送回南屯區向上路五段的住處，警員離去時，不忘提醒陳要將鉅款鎖在保險箱等安全地點，避免遺失。

台中市第四警分局大墩所長葉信良說，因為警員再三確認，陳姓男子都稱非遭到詐騙，而是要提早分家產，因為財物用途屬於個人隱私範圍，若當事人不願多透露，警方也只能多加提醒，將歹徒常見的詐騙手法，向陳說明，並提醒陳，若鉅款遭歹徒覬覦，或遇到不法行為，記得趕緊向派出所報案。

葉信良說，保護人民生命財產安全是警察之天職與使命，若民眾提領鉅額現金，可視需求向金融機構或致電110專線諮詢，向在地分局及派出所申請護鈔；另外，民眾只要加入「臺中市政府警察局」的官方Line帳號，連結護鈔申請表格，填妥資料後送至派出所受理，既省時又方便。

台中市南屯區陳姓視障人士在上月底到銀行臨櫃提領500萬現金，警方到場確認非詐騙後，護送陳返家。圖／第四警分局提供
台中市南屯區陳姓視障人士在上月底到銀行臨櫃提領500萬現金，警方到場確認非詐騙後，護送陳返家。圖／第四警分局提供

詐騙集團 警察 台中市

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