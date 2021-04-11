要送名產給館長 台中筍農撒名片、丟便當遭罰1萬

「館長」陳之漢在去年9月間在台中市北屯區開設健身房，一名嚴姓筍農疑不滿館長在直播時的言論，去年12月間前往該處健身房，向工作人員表示「要送名產給館長」，因已非第一次，被工作人員認為來意不善，要求離開後，嚴就在店門口撒名片，事隔3天，嚴又丟一個吃完的便當在場館門口，該館吳姓副店長向警方提告，台中地院審結，依違反社維法，判罰嚴1萬元，可抗告。

據查，嚴姓男子（52歲）自稱在北屯大坑一帶種筍，政治立場鮮明，時常在網路觀看直播，因「館長」陳之漢在去年9月間，在台中市北屯區開設新館後，嚴疑不滿館長在直播時的言論，去年12月間，就拿著一把鋼刷到該廠館，並向工作人員表示，「要把鋼刷送給館長，要讓他把刺青刷乾淨」，工作人員認為嚴有心上門搗亂，將嚴請離場館。

未料去年12月13日上午9時許，嚴姓男子又以要加入會員為由，進入成吉思汗台中館，工作人員看到又是嚴上門時，詢問來意，嚴又改口「我要送台中名產給館長吃」，工作人員要求嚴離開，但嚴強迫要工作人員收下他的名片，但工作人員拒絕後，嚴就沿途撒名片，造成店家困擾。

去年12月16日下午1時許，嚴姓男子又跑到該健身房，詢問工作人員「館長在不在」，隨即被工作人員請離，未料嚴因而心生不滿，從機車上拿了一個吃完的便當垃圾，丟在健身房門口洩憤。業者認為嚴姓男子有心搗亂，檢附監視器拍到嚴丟便當、撒名片的影像，向警報案。

警方認為嚴行為有違反社會秩序維護法，通知嚴到案。嚴辯稱，要辦會員時，要把名片給工作人員，工作人員不收，他就把名片丟地上，「請他們去撿」，而丟便當則是因「騎車離開時，風太大，便當被吹落」。