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開車四度無預警煞停 男辯老車熄火法官不採信
張姓男子去年8月開車行經新竹市區與後方車輛發生行車糾紛，張四度將車煞停引起後方汽車駕駛不滿，憤持行車紀錄器畫面檢舉，警方認張有「非遇突發狀況在行駛中於車道暫停」行為，對其開罰1萬8000元，記違規點數3點，吊扣汽車牌照3個月，張不服提行政訴訟，主張自己開老車，不慎熄火在路中央，時間不到30秒；法官卻認為，張提不出證據證明車輛拋錨，若汽車老舊、油門不順，就不應貿然上路，警方裁罰無誤，駁回告訴。
張男主張，當日因車輛故障而熄火在車道中，停在馬路上不到30秒，車子是十幾年的老車，突然會油門不順，停幾秒不是不走，是沒辦法走，他並無違規，希望能將原處分撤銷。
法官勘驗錄影畫面，發現張男先開車到檢舉人前方，並連續四次煞停，張車煞車時，前方車輛未有緊急剎車、碰撞事故等突發狀況，且車輛與前方車輛明顯尚有間距，周遭並無迫使張不得不將車站停在車道的因素，違規行為明顯。
法官認為，從錄影畫面中看不出張的車輛有任何故障熄火情形，且張也提不出證據證明其說詞，縱使張的說詞為真，為了維持交通安全與順暢，於市區行駛時若汽車老舊、油門不順導致不能安全駕駛，就不應冒險上路，影響自身與他人安全，這也不能做為減免罪責的事由。
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