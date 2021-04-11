快訊

個人申請書面資料上傳塞車！ 系統今明延長開放至10時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子寺廟行竊 警大數據抽絲剝繭登門俯首認罪送辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市歸仁區余姓男子今年初涉嫌闖入白河區一間寺廟竊走牛樟、緬甸柚木等鼓物，警方鎖定雲嘉南地區抽絲剝繭鎖定余嫌涉案，本月初持搜索票前往余嫌歸仁住處搜索，余坦承犯行，訊後依竊盜罪嫌送辦。

據悉，潘姓住持今年初即發現倉庫內牛樟、緬甸柚木及台灣櫸木等鼓身10個遭竊，因寺務繁忙且研判不易尋回，當時未向警方報案。

上月初台中從事製鼓友人告知有人前來兜售2個鼓身，且有潘姓住持書寫的編號，潘才至白河派出所報案。

派出所所長陳永旺追緝，當時僅有前來兜售竊嫌影像，經逐一清查比對，並聲請搜索票，分別赴雲林縣斗南鎮及嘉義市等地，陸續查獲不知情而收受贓物鼓身的張、洪姓男子，深入追查，掌握46歲余男涉有重嫌，經大數據分析、過濾出真實身分，本月初再聲請搜索票前往歸仁區查緝。

據了解，潘姓住處失竊的老木製成的鼓身價值約1至5萬元不等，竊嫌10顆僅以2萬元賤價售出。余嫌見警找上門一度裝傻，警方提示各項具體證據後，交出行竊還未及賣出的八角鼓架1組，訊後依竊盜罪嫌移送檢方送辦。

白河派出所所長陳永旺（左）追查找回贓物，潘姓住持欣喜不已。記者謝進盛／翻攝
白河派出所所長陳永旺（左）追查找回贓物，潘姓住持欣喜不已。記者謝進盛／翻攝
涉案的余嫌坦承犯行。記者謝進盛／翻攝
涉案的余嫌坦承犯行。記者謝進盛／翻攝
余姓男子年初涉嫌闖入白河區一間寺廟竊走牛樟、緬甸柚木等鼓物。記者謝進盛／翻攝
余姓男子年初涉嫌闖入白河區一間寺廟竊走牛樟、緬甸柚木等鼓物。記者謝進盛／翻攝

緬甸 白河 竊盜

延伸閱讀

最壞身教！稱沒錢買奶粉 男子帶著孕妻與幼兒出門行竊

立法院通過聲援緬甸決議文 外交部：尊重

撐緬甸 立法院通過聲援決議文

挺翁山蘇姬遭報復？緬甸駐英國大使被禁止進入使館

相關新聞

不滿駕報廢車挨罰 爆料控訴警察反被密錄器打臉

新北市有1名王姓工人，不滿違規駕駛懸掛註銷牌照的報廢貨車被開罰，今天在臉書社團控訴員警嚴重夾傷他的手指、不幫忙叫救護車。...

拖行65公斤假人拚救災體能 桃園義消高難度戰技爭勝

桃園市消防局第三義消大隊今天在蘆竹區大竹夜市舉辦2年一次的義消大隊會操競技比賽，沿海各義消260人在負重救生、著裝競賽及...

影／無業男搶刮刮樂71張 獎金曝光留言全歪樓

彰化縣簡姓、楊姓男子因無業缺錢花用，本月初結伴到南投縣草屯鎮搶劫彩券行，成功得手200元刮刮樂71張，最後刮中9400元...

影／螃蟹遇到狠角色？盲切車撞保時捷 網虧：有得賠了

有網友在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段影片，在台中市文心路、永春東路口，一輛自小客車一口氣切三...

台中建國市場攤商遭砸整桌蒜頭被打翻 警帶涉案人

台中市東區建國市場今天上午11時許，傳出有一家賣薑蒜的鄭姓業者攤位，遭不明人士砸店，現場一桌的蒜頭都被打翻，第三警分局東...

海岸消波塊驚見男性屍體 是否日前舢舨翻覆失蹤者待查

基隆市外木山海岸海興游泳池附近，今天上午9點多有人發現消波塊間，有具身穿紅條紋上衣的男性屍體。警、消和海巡單位前往處理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。