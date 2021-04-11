男子寺廟行竊 警大數據抽絲剝繭登門俯首認罪送辦

台南市歸仁區余姓男子今年初涉嫌闖入白河區一間寺廟竊走牛樟、緬甸柚木等鼓物，警方鎖定雲嘉南地區抽絲剝繭鎖定余嫌涉案，本月初持搜索票前往余嫌歸仁住處搜索，余坦承犯行，訊後依竊盜罪嫌送辦。

據悉，潘姓住持今年初即發現倉庫內牛樟、緬甸柚木及台灣櫸木等鼓身10個遭竊，因寺務繁忙且研判不易尋回，當時未向警方報案。

上月初台中從事製鼓友人告知有人前來兜售2個鼓身，且有潘姓住持書寫的編號，潘才至白河派出所報案。

派出所所長陳永旺追緝，當時僅有前來兜售竊嫌影像，經逐一清查比對，並聲請搜索票，分別赴雲林縣斗南鎮及嘉義市等地，陸續查獲不知情而收受贓物鼓身的張、洪姓男子，深入追查，掌握46歲余男涉有重嫌，經大數據分析、過濾出真實身分，本月初再聲請搜索票前往歸仁區查緝。