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詐欺嫌大玩兩面手法 衰賣家正常出貨帳戶反遭警示

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄李姓男子利用「兩面手法」，一邊扮演「假買家」，佯裝與真正賣家購物，取得賣家匯款資料後，隨後再扮演「假賣家」，要挨詐民眾匯款至「真賣家」帳戶，再由「真賣家」出貨到李男手中，李不花一分一毫就能取得絨沙金藝品及藍芽喇叭，粗估至少4人受害，高雄市警方獲報後查緝，今將李男依詐欺罪嫌移送偵辦。

警方調查，21歲李男先在網路利用假照片，佯稱手邊有低價汽車零件要出售，吸引不知情買家上鉤，隨後再利用另一組帳號，向在網路販售藝品、電子產品的「真賣家」下單，取得對方的銀行匯款資料。

後來有民眾上鉤打算向李男購買汽車零件時，李再將「真賣家」匯款資料傳給上當民眾，隨後再向不知情的「真賣家」下單，購買多組絨沙金藝術品，等民眾匯款至「真賣家」帳戶，賣家再將藝品出貨給李男，以買空、賣空手法，不花一分一毫就取得絨沙金藝品及藍芽喇叭，產品價值粗估約3萬元。

後來「真買家」匯款後遲遲等不到商品，才發現遭到詐騙，報警後反讓無辜的「真賣家」帳戶慘遭凍結、警示。高雄市刑大獲報後，循線展開追查，蒐集買家、賣家等交易資料，確定李男真實身分，8日順利在李男高雄市鳳山區住處查緝到案，起獲絨沙金藝術品9件、手機1支、藍芽喇叭3台，粗估真買家、真賣家等共有4人受害，全案警詢後依詐欺罪移送。

李嫌利用買空、賣空手法，詐得絨沙金藝術品，還未轉手就遭警方查獲。記者張議晨／攝影
李嫌利用買空、賣空手法，詐得絨沙金藝術品，還未轉手就遭警方查獲。記者張議晨／攝影
李嫌利用買空、賣空手法，詐得絨沙金藝術品，還未轉手就遭警方查獲。記者張議晨／翻攝
李嫌利用買空、賣空手法，詐得絨沙金藝術品，還未轉手就遭警方查獲。記者張議晨／翻攝
李嫌利用買空、賣空手法，詐得絨沙金藝術品，還未轉手就遭警方查獲。記者張議晨／翻攝
李嫌利用買空、賣空手法，詐得絨沙金藝術品，還未轉手就遭警方查獲。記者張議晨／翻攝

高雄市 詐欺

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