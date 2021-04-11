「爸比去幫忙火車上天堂的人」 律師分享花蓮感動之旅

「爸比想去幫忙，火車上天堂的人。」台中律師徐承蔭昨天周六，抱著女兒說完這句話後，從台中搭5小時火車趕往花蓮，了解並關心太魯閣號事故的死傷者家屬，需要什麼協助，他可以幫上什麼，協助過程他深受感動，他說自己當執業律師15年，不曾在殯儀館待這麼久，但律師不該只有在法庭裡，要走進別人的生命，因為此時此刻的這片土地充滿愛的能量。

「我能做什麼？」徐承蔭說，太魯閣號事故，他一直惦記，興起前往花蓮的念頭，「不試不知道」，他看到姑姑王薇君的臉書，又看了陳孟秀律師的臉書，「您們為這片土地的人與愛而竭力付出，我又算甚麼呢？」就走吧，他昨天衝去花蓮。

76行者遺體修復美容團隊發言人王薇君人稱「姑姑」，徐承蔭先傳訊問候她「請問您這禮拜六日還在花蓮嗎？」，王薇君回訊「今天是星期幾？」徐承蔭說他頓時靜默，因為「姑姑」竟然忙到不知今夕是何夕，他不禁難過又感動。

徐承蔭說，他一到殯儀館，現場正進行團拜，向罹難者靈堂致意追思，有團隊朋友因為疲累而昏倒，團隊朋友馬上把他扶起來；對於遺體修復師，姑姑說：「沒有的，我們做給他。」「讓他的家人，看得出來，就是他（她）。」有家屬一進來就說：這就是我們家的孩子，不好意思，他頑皮、搗蛋，讓你們辛苦這麼久。

過程中，有一位大體少了一條腿，團隊夥伴說：「我來」，將自己的腿當作模具拓模，王薇君說「有念想，就能安慰家人。」

遺體修復美容，除了尊重往生者外，更能給予家人最大的心靈安慰。

徐承蔭說，在殯儀館這段時間，他看到台灣精神，感謝姑姑王薇君理事長、76行者遺體修復美容團隊，和為這事件中付出的每一位朋友，台灣因為有大家而美麗。