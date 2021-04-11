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高雄男酒駕路不熟撞號誌變電箱 車上3女子受傷送醫

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市22歲趙姓男子今天凌晨5時許疑似不熟路況加上酒後駕車，載3位女性友人返家時，行經高雄車站前三民區中山一路與建國路口，撞上路邊號誌變電箱及工地圍籬，車上3名女性皆受傷送醫，警方到場為趙男實施酒測值達每公升0.3毫克依法送辦。

據了解，趙男昨天與友人聚餐，今天凌晨開車載3位女性友人行經中山一路建國路口要往左前方走站西路，卻疑似不熟路況，直接往前撞斷建國路口的號誌變電箱，車頭全毀並因強力撞擊冒出白煙，趙男自述當時車速約每小時7、80公里。

車上包含趙男共5人疑似皆有喝酒，身體都有多處擦挫傷，其中一位女乘客腰椎骨折、一女左手骨折、一女肢體腫脹，乘客3人皆意識清楚由救護車送醫。

三民一警分局表示，因該路口車流量大，號誌變電箱遭撞斷後，目前現場由員警進行交通指揮，號誌燈預計10時許恢復。

高雄市22歲趙姓男子今天凌晨5時許疑似酒後駕車載3位女性友人行經三民區建國路口，撞上路邊號誌變電箱。記者陳玫伶／翻攝
高雄市22歲趙姓男子今天凌晨5時許疑似酒後駕車載3位女性友人行經三民區建國路口，撞上路邊號誌變電箱。記者陳玫伶／翻攝
高雄市22歲趙姓男子今天凌晨5時許疑似酒後駕車載3位女性友人行經三民區建國路口，撞上路邊號誌變電箱。記者陳玫伶／翻攝
高雄市22歲趙姓男子今天凌晨5時許疑似酒後駕車載3位女性友人行經三民區建國路口，撞上路邊號誌變電箱。記者陳玫伶／翻攝
高雄市22歲趙姓男子今天凌晨5時許疑似酒後駕車載3位女性友人行經三民區建國路口，撞上路邊號誌變電箱。記者陳玫伶／翻攝
高雄市22歲趙姓男子今天凌晨5時許疑似酒後駕車載3位女性友人行經三民區建國路口，撞上路邊號誌變電箱。記者陳玫伶／翻攝

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