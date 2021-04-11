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台中科技廠作業員被綁？家長崩潰手機沒接 警查真相

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一對詹姓夫妻在7日中午神情緊張衝進派出所，呼喊「我兒子被綁架了」，警方一看到夫妻情緒緊張，趕緊安撫二人情緒，該對夫妻透露，兒子是剛出社會新鮮人，但兒子上午出門工作後，就接到歹徒的勒贖電話，要勒贖數百萬元，夫妻趕緊撥打兒子手機，卻都無人接聽，警方一聽認為是詐團老哏，仍協助確認，發現夫妻的兒子是科技廠作業員，因工作環境，無法帶手機，化解一場虛驚。

台中市第六協和所警員潘瑋琳在7日中午12時值班時，突然詹姓夫妻突然跑進所內，慌張地告訴員警，他們接到一通電話，對方表示其兒子因欠債而被綁架，要求詹姓夫妻支付贖金，而電話那頭疑似兒子的聲音一直哭訴自己被人毆打。

「不是有錢人，怎會被綁？」詹姓夫妻表示，兒子年約22歲，剛出社會，擔任科技廠作業員，起初接到勒贖電話時，十分懷疑，家境不特別優渥，怎會成歹徒綁架對象，但連續撥打兒子手機，兒子卻未接電話，才著急地尋求警方協助。

警員陳柏霖調閱監視器後，發現詹家兒子早上出門上班後，未再離開公司，另再撥打電話至詹家兒子上班的科技公司，經公司回報，人在公司上班，無法接聽電話則是因為公司規定，無法攜帶手機進入特殊場域，詹姓夫妻知道兒子平安無事，這才鬆了一口氣，連忙向警方道謝。

警方提醒，近期詐騙集團猖獗、詐騙手法層出不窮，若民眾有接獲銀行請求匯款、解除分期付款或親友遭綁架之電話，應小心反覆查證，勿因一時心急慌張將辛苦錢付諸流水。

台中市詹姓夫妻7日跑進第六警分局協和所，報案稱兒子遭綁架，警方查證後發現是虛驚一場。圖／第六警分局提供
台中市詹姓夫妻7日跑進第六警分局協和所，報案稱兒子遭綁架，警方查證後發現是虛驚一場。圖／第六警分局提供

綁架 詐騙集團

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