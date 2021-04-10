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影／到底怎麼撞的？機車騎士遭撞彈飛離奇躺汽車頂哀號
基隆市基金二路今天晚間11點多發生一起離奇車禍，一輛汽車從台62線快速道路下交流道到基金二路口時，高速撞上一輛在等紅綠燈的機車，陳姓騎車騎士遭彈飛到汽車車頂上，痛苦哀號，肩部疑有骨折無法動彈。消防人員趕至，爬到汽車車頂上將他抬救送醫。
立委蔡適應秘書王安棟剛好在附近，他目擊指出，汽車從台62線快速道路開下來，高速衝撞上在等候紅綠燈的騎士，逆向撞到機車，陳姓男騎士彈飛汽車車頂上，動彈不得，肩部疑有骨折，痛苦哀號。汽車內有一男一女下車，見狀也不敢動。
王安棟也在台灣礦工醫院服務，他在現場幫傷者救治，等候救護車，傷者還可以說話，表示在等紅燈。傷者被救下後，送往基隆長庚醫院，疑有骨折。
警方趕至採證處理，警方對傷者傷彈飛至車頂上也感到不可思議，警方發現機車被撞毀嚴重，研判高速撞擊，兩車到底如何撞擊，肇事責任及有無酒駕正在調查釐清處理中。
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