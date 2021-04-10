弱弱相殘悲劇...移工看護不滿雇主 強灌癱翁喝尿險嗆死

印尼籍女看護阿蒂自稱不滿雇主沒讓她1天吃3餐，竟把氣出在全身癱瘓、呈現植物人狀態的張姓老翁上，多次尿在鋼杯灌他喝，導致張嚴重嗆咳高燒命危，犯後還詭辯稱「有靈魂入她體內」才下手；檢方綜合考量後，認為全案是「弱弱相殘」社會悲劇，依殺人未遂起訴她，具體求刑5年。

檢警調查，阿蒂（37歲）去年9月1日起擔任張姓老翁的看護，自稱不滿雇主對待，ㄧ連3天多次拿鋼杯或徒手放進自己褲子內撒尿後，再強灌進張的嘴巴，害老翁嚴重嘔吐、嗆咳，滿臉都是尿液、嘔吐物，最後替張擦拭裝作若無其事。

結果張翁突發高燒，送醫後發現疑似吸入食物、嘔吐物導致肺炎、泌尿道感染，所幸急救後撿回一命，家人認為可疑，查看屋內監視器才驚覺女看護惡行。

檢方訊時，阿蒂表示曾受過看護訓練，張的兒女曾教她如何替父親抽痰、使用鼻胃管餵食牛奶，還說是因家屬應該讓她1天吃3餐，但他們卻沒有才下手，還詭辯「有靈魂進入她身體」。檢方認為，阿蒂朝癱瘓的張強灌尿，導致嗆咳、嘔吐，顯有殺人不確定故意。