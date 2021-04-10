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台南台86自撞車禍 一家四口分受輕重傷
台86線東向1.8公里處晚間6時42分發生一輛轎車自撞車禍，37歲鍾姓男子開車載妻子及兩名小孩，由南區濱南路上台86，由西往東返回關廟住家途間，不慎偏右自撞橋墩，警消據報後趕往救援，鍾及2名小孩先被救出送醫均為輕傷，但鍾妻卡在駕駛座旁座位上，警消花20分鐘救出後，已無呼吸心跳，緊急送往成大醫院，仍在搶救中。
成大醫院表示，目前4人均在急診室治療中，其中，女性成人傷勢較重，到院前已無生命跡象，醫療團隊積極搶救中。
警方調查，鍾送醫治療雖無大礙，但餘悸猶存，指不知何以方向盤突然偏右，撞到橋墩；他驚嚇過度，對案發經過也說不太清楚，一直擔心妻子傷勢，只希望醫護人員搶救他的妻子。
據調查，鍾姓男子、妻子及一對年僅10歲、9歲子女，從南區濱南路上台86，由西往東返回關廟住家途間，才上台861.8公里處，疑似恍神不慎發生車禍。轎車偏右撞及橋墩處，車體嚴重毀損，警消據報後調派人車前往救援。
警消先將鍾及一對子女及3人救出後送往成大醫院，均為輕傷，另坐在駕駛座旁的妻子受困車體，警消花20分鐘救出後，已無呼吸心跳，經救護車緊急送往成大醫院，仍在搶救中。警方指出，事故原因仍待進一步釐清。
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