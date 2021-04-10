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影／嘜擱來騙！台南年近50歲偵查佐大外割 逮19歲車手

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市65歲吳姓婦人昨天接獲詐騙電話，詐騙集團以其帳戶被監管為由，指示她領取45萬多元，並約定今天下午2時面交，吳婦察覺有異後報警處理，台南市警三分局偵查隊派出9名幹探盯哨，但詐騙集團再三變更交錢地點，與警方周旋近3小時，年僅19歲翁姓車手得手後，被年近50歲沈姓偵查佐撞見，一個箭步趨前，以大外割美技將車手撂倒在地，緝捕到案。

警方調查，安南派出所昨日接獲吳婦人報案，指接獲詐騙電話，對方誆稱申辦中華電信，個資遭歹徒盜用，銀行帳戶已被監管，詐騙集團成員假冒檢察官，指示她領取現金45萬3200元，並約定今天下午過後面交。

三分局偵查隊獲知後即成立專案小組，指導吳婦配合警方編組埋伏，然而，詐騙集團指示面交地點，從海中街住處附近，變更為寺廟、超商，一再打電話變更地點，與警方周旋近3小時，直至翁姓車手得手後準備打電話回報，沒想到埋伏一旁的沈姓偵查佐一個箭步趨前，以大外割美技將車手撂倒在地，緝捕到案後，並依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送地檢署偵辦，並持續擴大追查其他成員到案。

年近50歲的沈姓偵查佐平日有慢跑習慣且身材健壯，非但19歲車手跑不贏他，一技大外割將把車手撂倒在地，路人得知原委後直說「賊星該敗」。

年近50歲沈姓偵查佐撞見19歲車手，一個箭步趨前，以大外割美技將車手撂倒在地，將車手緝捕到案。記者邵心杰／翻攝
年近50歲沈姓偵查佐撞見19歲車手，一個箭步趨前，以大外割美技將車手撂倒在地，將車手緝捕到案。記者邵心杰／翻攝
詐騙集團成員假冒檢察官，指示吳姓婦人領取現金45萬3200元，並約定今天下午過後面交，所幸她察覺有異，報警處理。記者邵心杰／翻攝
詐騙集團成員假冒檢察官，指示吳姓婦人領取現金45萬3200元，並約定今天下午過後面交，所幸她察覺有異，報警處理。記者邵心杰／翻攝

詐騙集團 車手

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