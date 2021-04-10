快訊

4月颱將生成？ 吳德榮分析這原因對台無威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／男子廟前遭鞭炮炸傷 全身多處重度燒燙傷生命垂危

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣梅山玉虛宮今日下午4時25分，一名56歲洪姓男子出陣頭時，不慎遭鞭炮炸傷，全身3度25％面積燒燙傷，有生命危險，晚間6時25分轉往彰化基督教醫院治療。

據了解，洪男今隨台北新莊聖帝宮造訪梅山玉虛宮，下午在廟門前施放鞭炮時，疑似自告奮勇，衝進炮陣中，全身當場著火，緊急送往撥打119。

嘉義縣消防局勤務指揮中心下午4時25分接獲報案，趕抵現場初估傷者左半身體及手跟腳約有3度25％的面積燒燙傷，送醫時意識清楚，生命跡象穩定，緊急送往大林慈濟醫院。

院方表示，洪姓傷者體表面積約45%的2至3度燒燙傷，包括臉部、胸部、背部、手、腳等，有生命危險，但院內無燒燙傷中心，緊急於6時25分轉院至彰化基督教醫院。

洪男今天下午至梅山玉虛宮參訪，沒料遭鞭炮炸傷。記者莊祖銘／翻攝
洪男今天下午至梅山玉虛宮參訪，沒料遭鞭炮炸傷。記者莊祖銘／翻攝

嘉義

延伸閱讀

西濱轎車火燒車2死1命危 傷者：太嚴重就不要救我

小草書屋伴弱勢生 邱棋浚錄取台大鞭炮慶祝

疑筆電電線起火延燒 北市民宅起火1男手腳燒燙傷

台中夫妻口角 妻潑汽油2人燒燙傷送醫

相關新聞

影／到底怎麼撞的？機車騎士遭撞彈飛離奇躺汽車頂哀號

基隆市基金二路今天晚間11點多發生一起離奇車禍，一輛汽車從台62線快速道路下交流道到基金二路口時，高速撞上一輛在等紅綠燈...

弱弱相殘悲劇...移工看護不滿雇主 強灌癱翁喝尿險嗆死

印尼籍女看護阿蒂自稱不滿雇主沒讓她1天吃3餐，竟把氣出在全身癱瘓、呈現植物人狀態的張姓老翁上，多次尿在鋼杯灌他喝，導致張...

台南台86自撞車禍 一家四口分受輕重傷

台86線東向1.8公里處晚間6時42分發生一輛轎車自撞車禍，37歲鍾姓男子開車載妻子及兩名小孩，由南區濱南路上台86，由...

影／嘜擱來騙！台南年近50歲偵查佐大外割 逮19歲車手

台南市65歲吳姓婦人昨天接獲詐騙電話，詐騙集團以其帳戶被監管為由，指示她領取45萬多元，並約定今天下午2時面交，吳婦察覺...

不滿雇主 看護餵植物人喝尿起訴

印尼籍女看護阿蒂不滿雇主沒讓她一天吃三餐，把氣出在全身癱瘓、呈現植物人的張姓老翁身上，多次尿在鋼杯灌張喝飲，導致張嚴重嗆...

物流車擦撞後貨物散滿地 連帶影響國一五股段回堵

新北市五股區新五路二段與新五路一段交接處發生一起意外，一輛貨車往泰山方向行駛時，因撞擊分道標誌桿，車上貨物掉落，佔據兩個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。