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影／男子廟前遭鞭炮炸傷 全身多處重度燒燙傷生命垂危
嘉義縣梅山玉虛宮今日下午4時25分，一名56歲洪姓男子出陣頭時，不慎遭鞭炮炸傷，全身3度25％面積燒燙傷，有生命危險，晚間6時25分轉往彰化基督教醫院治療。
據了解，洪男今隨台北新莊聖帝宮造訪梅山玉虛宮，下午在廟門前施放鞭炮時，疑似自告奮勇，衝進炮陣中，全身當場著火，緊急送往撥打119。
嘉義縣消防局勤務指揮中心下午4時25分接獲報案，趕抵現場初估傷者左半身體及手跟腳約有3度25％的面積燒燙傷，送醫時意識清楚，生命跡象穩定，緊急送往大林慈濟醫院。
院方表示，洪姓傷者體表面積約45%的2至3度燒燙傷，包括臉部、胸部、背部、手、腳等，有生命危險，但院內無燒燙傷中心，緊急於6時25分轉院至彰化基督教醫院。
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