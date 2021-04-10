台86台南下灣裡出口處自撞車禍 2大人2小孩輕重傷

台86線東向1.8公里處晚間6時42分發生一輛轎車下灣裡出口處，自撞安全島，造成車上2名大人、2名小孩受傷，台南市消防局救災救護指揮中心據報後調派人車前往救援，先將30多歲男性駕駛及10歲小女生及9歲小男生3人救出後送醫，均為輕傷，另駕駛座旁女性受困車體，隨後也救護人員搶救出來時，沒有呼吸心跳，經緊急送往成大醫院急救。

據調查，轎車上2男、2女可能是一家人，當地警方趕抵現場時，傷者已陸續送往醫院，並趕往醫院了解其身分背景及事故原因，仍待進一步確定。