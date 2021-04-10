聽新聞
test
0:00 / 0:00
台86台南下灣裡出口處自撞車禍 2大人2小孩輕重傷
台86線東向1.8公里處晚間6時42分發生一輛轎車下灣裡出口處，自撞安全島，造成車上2名大人、2名小孩受傷，台南市消防局救災救護指揮中心據報後調派人車前往救援，先將30多歲男性駕駛及10歲小女生及9歲小男生3人救出後送醫，均為輕傷，另駕駛座旁女性受困車體，隨後也救護人員搶救出來時，沒有呼吸心跳，經緊急送往成大醫院急救。
據調查，轎車上2男、2女可能是一家人，當地警方趕抵現場時，傷者已陸續送往醫院，並趕往醫院了解其身分背景及事故原因，仍待進一步確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言