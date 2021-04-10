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影／嘉市青年街大火廢料未清 居民質疑不積極更憂復燃
嘉義市青年街塑膠工廠今年2月大火造成嚴重空汙，本月6日二次復燃，附近里民質疑市府未積極處理燃燒後廢棄物，更憂心近期廟會活動再次引發火警，還有流浪狗、登革熱問題，居民寢食難安，市環保局昨起辦2場說明會，強調首批廢棄物本月底前清運，也會加強周邊環境整理。
嘉市青年街塑膠廢料大火周邊居民，自火災後怨聲載道，環保局昨受邀到新西里辦說明會，說明檢調及環保署南區大隊已調查，部分廢棄物為7家廠商所有，將依廢清法要求廠商將所屬廢棄物運走，另焚燒所剩廢棄物則會要求業者盡速清運。
嘉市環保局長蕭令宜表示，這段時間環保局持續到場噴灑漂白水，除降溫也預防蚊蟲孳生，另居民反映流浪狗問題也會立即處理，地方若發現任何疑慮都可反映，環保局會積極處置。
「居民很理性，但市府應該更積極！」嘉義市新西里長楊文玲指出，火災廢棄物所在位置距住家非常近，甚至就在屋後，里民建議環保局應主動，先清理廢棄物再向業者求償，尤其最近天氣熱、溫度升高，擔心廢棄物復燃。
蔡姓里民直言，政府只講法條沒有用，事發至今已2個月，環保局不住這裡，不知生活壓力，他每晚聽到救護車經過就驚醒，聽外頭狗叫也睡不著，睡著後又擔心外面失火醒不過來，真的身心俱疲，希望政府快幫忙，將廢料遷移，讓居民安心。
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