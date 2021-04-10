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桃園男鬼門關前走一遭 親謝4消防新血搶命讓他「重生」
桃園沈姓男子日前工作中暈厥命危，消防施以CPR、AED電擊，沈當場恢復生命跡象，住院2周後就能重返工作崗位，沈男昨回大園分隊親自感謝4名隊員，其中3人還是剛分發未滿1年的新血，搶救過程發揮專業不慌亂，短期內獲得寶貴經驗，救回民眾性命也令他們直呼「熱愛消防工作」。
桃園市消防局第三大隊大園分隊長陳偉博指出，3月20日獲報沈姓男子在家工作時，突然倒地失去意識，出動2輛救護車、4名隊員，到場評估沈已經OHCA（到院前心肺功能停止），立即施以CPR、AED電擊搶救，所幸約5分鐘沈就ROSC（回復自發性循環）。
沈男經救護車送醫，住院治療2周後腦部功能恢復良好，現已能夠繼續工作，陳偉博特地邀請他來到分隊，並準備蛋糕與當時出勤隊員一起慶祝他「重生」。
消防說，這次救護出勤隊員包括劉尚文、王亞中、郭育誠及柯丞浩等4人，其中劉、王，郭都是剛受完消防訓練，且分發隊上未滿或剛滿1年的新人，縱使資歷不深，面對OHCA患者仍保持冷靜，發揮專業迅速替他急救。
消防表示，當時沈男雖恢復生命跡象，但在救護車內出現躁動、劇烈嘔吐的狀況，隊員都能保持鎮靜將他送醫，看到沈恢復健康大家除了開心也很有成就感。其中王亞中資歷最淺，受訓完才不滿2個月，親身經歷成功搶救性命後，讓他直言「很熱愛且認同消防工作」。
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