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男子情緒不穩持水果刀現身中壢街頭揮舞 警方強制送醫
桃園市中壢區昨天出現黑衣男子拿水果刀在路上揮舞，一名女子險遭攻擊，附近因為有知名國小，上學、下課時間人多，引起家長關切。警方當天中午到現場沒發現可疑人，下午再接獲報案趕往，當場攔下一名25歲男子並起出水果刀，男子情緒不穩定，警方通知家人到場以後強制送醫。
這名男子蓄長髮身穿知名品牌黑色外套，常在中壢區林森路出現，網友在粉團PO文，提醒這名「長髮男子」、「穿極度乾燥外套」疑似持刀要隨機刺人，曾攻擊一位女性，還好沒有造成受傷，提醒林森路附近上課下課的小朋友們、鄰居、家長要注意安全。「小孩都在這附近真的很可怕、很擔心」。
中壢警方表示，昨天上午員警到現場的時候沒發現這名男子，但已經開始加強巡邏，等到下午約2點再接到民眾報案，隨即調派機動勤務的員警趕往現場，發現這名男子以後攔下他準備盤查，但是男子反抗，警方於是壓制並在他身上起出一把水果刀。男子因為情緒不穩，警方隨後通知家人到場，男子在家人陪同下被強制送醫。
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