8旬翁南下訪友撲空 高雄露宿街頭2天暖心警助返家

80歲的鄭姓老翁南下高雄尋友，不料友人已移居日本，鄭翁撲空下又對於高雄人生地不熟，在高雄待了2天，在警方協助下返家。記者邱奕能／翻攝

80歲的鄭姓老翁南下高雄尋友，不料友人已移居日本，鄭翁撲空下又對於高雄人生地不熟，在高雄街頭待了2天，終於在三民二警分局陽明派出所警員協助下，順利返家。

三民二分局表示，前天下午2點多時，陽明派出所警員鍾珮吟接獲報案，指在九如交流道附近疑似有一名迷途長輩，鍾員接獲後，立即驅車前往了解。

警員到場時找到鄭翁，與他聊天下得知，原來鄭從彰化南下高雄尋訪老友，不料到達時詢問老友鄰居，才知道對方已經移居到日本。人生地不熟的鄭翁又不知如何返家，身上也未帶手機，只能在高雄市區漫無目地的行走。

鄭翁在高雄待了2天，白天徒步，夜深了也只能睡在公園，終於一路艱難到達九如交流道附近的客運站，沒想到客運也沒有到達彰化的班次，他只能坐在客運前的椅子，面露疲態的休息著。

警方聽聞後，趕緊將鄭翁載回派出所，並提供午餐讓鄭止飢，隨後查詢出彰化並無直達客運，只好查看鄭的身分證件，撥打到當地派出所詢問。