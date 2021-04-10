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影／通緝男稱「我有肺結核」警忙拿防護衣 通報衛生局

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

童姓男子因竊盜案遭通緝，日前遭警方逮捕，竟稱「我有肺結核」，員警忙拿防護衣讓他穿上並通報衛生局，事後衛生局查出童男並非結核病列管對象，才讓處理員警都鬆了一口氣。

新北市海山警分局文聖派出所員警8日巡邏時，在板橋區文化路一段路邊，發現58歲童姓男子形跡可疑，上前攔查並以M-Police人臉辨識系統查詢，發現童男是遭台中地檢署及台北地院發布的竊盜通緝犯，當場帶返派出所。

童男被銬在派出所內等侯警詢時，突然說出「我有肺結核」，讓處理員警十分緊張，連忙防護衣讓童男穿上及戴上N95口罩，並立即通報新北市衛生局協助處理。

後續經衛生局人員查證後回覆，確認童男並非結核病列管對象，經員警再次詢問，童男竟辯稱「可能是我記錯了。」警方才知遭童男擺了一道，警詢後依法解送至台中地檢署歸案。

童姓男子因竊盜案遭通緝，日前遭警方逮捕，竟稱「我有肺結核」，員警忙拿防護衣讓他穿上並通報衛生局。記者王長鼎／翻攝
童姓男子因竊盜案遭通緝，日前遭警方逮捕，竟稱「我有肺結核」，員警忙拿防護衣讓他穿上並通報衛生局。記者王長鼎／翻攝
童姓男子因竊盜案遭通緝，日前遭警方逮捕，竟稱「我有肺結核」，員警忙拿防護衣讓他穿上並通報衛生局。記者王長鼎／翻攝
童姓男子因竊盜案遭通緝，日前遭警方逮捕，竟稱「我有肺結核」，員警忙拿防護衣讓他穿上並通報衛生局。記者王長鼎／翻攝

通緝 結核病 竊盜

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