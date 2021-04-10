聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／通緝男稱「我有肺結核」警忙拿防護衣 通報衛生局
童姓男子因竊盜案遭通緝，日前遭警方逮捕，竟稱「我有肺結核」，員警忙拿防護衣讓他穿上並通報衛生局，事後衛生局查出童男並非結核病列管對象，才讓處理員警都鬆了一口氣。
新北市海山警分局文聖派出所員警8日巡邏時，在板橋區文化路一段路邊，發現58歲童姓男子形跡可疑，上前攔查並以M-Police人臉辨識系統查詢，發現童男是遭台中地檢署及台北地院發布的竊盜通緝犯，當場帶返派出所。
童男被銬在派出所內等侯警詢時，突然說出「我有肺結核」，讓處理員警十分緊張，連忙防護衣讓童男穿上及戴上N95口罩，並立即通報新北市衛生局協助處理。
後續經衛生局人員查證後回覆，確認童男並非結核病列管對象，經員警再次詢問，童男竟辯稱「可能是我記錯了。」警方才知遭童男擺了一道，警詢後依法解送至台中地檢署歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言