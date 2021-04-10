遊覽車未拉手煞撞員工至今意識障礙 老闆又違法開工
台北市大同區一家遊覽車公司，去年發生遊覽車未拉手煞車撞上正在檢修車牌的員工事件，台北市政府勞動檢查處到場調查，函文停工，該公司范姓負責人卻違法開工，遭勞檢處人員巡查時發現報案，士林地檢署依違反職業安全衛生法將范起訴。
起訴指出，范男未在其位於士林區的車輛維修廠房設置足夠安全措施，去年5月22日下午，他的黃姓員工在廠房檢修營業用大客車的車牌號碼，因大客車未拉手煞車，從緩坡道溜逸撞到黃，造成黃氣胸、肋骨多處骨折、至今仍意識障礙。
北市府勞檢處獲知此事到場進行職災調查，再函文要求范的廠房停工，時間從去年6月16日至去年8月7日，期間勞檢處人員前往巡查，卻發現范的林姓員工正在廠內進行冷氣維修養護，范未向勞檢處提出復工申請就開工，且將肇事的大客車移往他處。
范偵訊時坦承犯行，檢察官傳喚林姓員工、黃姓員工等人出庭，認為證據確鑿，依違反職業安全衛生法將他起訴。
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