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恰逢校內教師甄試 新竹高中藥品室悶燒引虛驚
新竹高中今天早上驚傳火警，校內藥品室有不明化學藥品罐悶燒，冒出陣陣白煙，消防人員不敢大意派車馳援，所幸燃燒範圍小，立刻就用滅火器撲滅，有驚無險，恰好今天校內舉行教師甄試，沒有受到火警影響照常進行，火調人員下午將到校勘查。
新竹消防局今天早上9點獲報竹中校園的化學實驗室發生火警，不敢大意，立刻趕往馳援，還出動化學車，還好2樓的火警現場只有白煙，火勢不大，動用校內滅火器，立刻就控制並撲滅火勢，經了解，火警現場為藥品室，疑為化學藥品因搬動而作用冒煙。
校長李明昭說，藥品室存放的都是過期化學藥品，平時由管理員看管，因藥品室設備老舊，學校正準備重新整建，今天早上有愛校服務的學生到校幫忙搬運打包，據他了解，當時搬運人員正在休息，警覺藥品室傳出陣陣白煙，擔心意外立刻打119處理。
竹中今天也正好舉行教師甄試，由於藥品室位置距離教學區有段距離，甄試人員只聽見外頭有消防車呼嘯而過且警鈴大作，並不知道消防車是到校救援，甄試未受到影響，消防局指出，初判是化學藥品作用才會冒煙起火，火調人員下午將到校釐清。
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