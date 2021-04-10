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女成員斜槓裸身玩脫衣遊戲詐財 擬真網站騙近千萬投資

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警方追查詐騙集團車手，查出詐騙集團利用擬真網站，騙人投資黃金或澳門彩票，光3月底就至少4人被騙近千萬元。警方逮捕涉案3車手，追查受騙人資料，竟發覺詐騙集團另利用面貌姣好、身材火辣的女成員，騙網友玩脫衣遊戲，側錄影像要脅匯款，全案依詐欺罪嫌送法辦。

據了解，公務人員退休的吳姓男子，以及在公司擔任主管的張姓女子，都在通訊軟體接到加好友訊息，受介紹進入網路平台分別投資黃金、澳門彩票，不料詐騙集團自設「RF INTERNATIONAL」和澳門旅遊娛樂公司擬真網站，騙他們投資。剛開始在吳、張等人的帳戶輸入假獲利金額，到3月底，吳、張等人大筆投資後想獲利了結，才發現帳戶上的金額根本領不出來，與他們聯繫的人也從此在通訊軟體上消失，吳被騙近400萬元、張女損失300多萬元，另2人分別被騙100多萬元。

高雄市刑警大隊偵七隊追查吳、張等人匯款的人頭帳戶，查出穆姓（23歲）、謝姓（23歲）和吳姓（24歲）等3名男子，涉嫌當詐騙集團車手領走匯款，至4月7日，在高雄市大樹區、仁武區，逮捕3人到案，發覺穆姓男子涉嫌帶頭領匯款，吳姓男子曾1天內幫詐騙集團盜領400多萬元，謝姓男子求靈符保平安，仍躲不過警方查緝。

警方連日過濾受騙人資料，另找到至少2名男子也曾匯3至5萬元到人頭帳戶，但查出同個詐騙集團不僅騙人投資，竟還利用成員中的辣妹，在交友網站與上網男子視訊互動，露體引誘男子玩脫衣遊戲，趁男子脫衣「露鳥」後側錄影像，事後恐嚇不匯款就把裸露影像流傳出去，迫使上網交友的男子匯款了事。

警方將全案依詐欺罪嫌移送高雄地檢署，穆姓男子經檢方聲押獲准，謝姓、吳姓2男子10萬元交保。

謝姓男子求靈符護身，仍因充當詐騙集團車手被捕。記者林保光／翻攝
謝姓男子求靈符護身，仍因充當詐騙集團車手被捕。記者林保光／翻攝
謝姓男子求靈符護身，仍因充當詐騙集團車手被捕。記者林保光／攝影
謝姓男子求靈符護身，仍因充當詐騙集團車手被捕。記者林保光／攝影

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