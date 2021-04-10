聽新聞
test
0:00 / 0:00
GTI車疑擦撞重機 駕駛人下車華麗轉圈喊：是撞到你了嗎
桃園市一輛轎車3月底行經中壢區，疑似擦撞前面的大型重機，被要求停車的時候，駕駛人反問機騎士「是撞到你了嗎」、「報警啊」。騎士打電話報警時，轎車突然喇叭大響，沒多久駕駛人下車，白色上衣卡其褲、白鞋打扮，雙手往上擧，整個人大字型旋轉兩三圈，還秀金表，和一般車禍現場畫面很不一樣，引來不少人注意。
影片最近被PO上知名粉團，網友指出這輛轎車是GTI版（高性能噴油引擎），喇叭聲大響、駕駛人嗆聲，下車擺出電影情節中的華麗旋轉，引來網友議論。
中壢交通分隊長蔡易廷今天表示，本案發生於3月29日上午約9點，35歲男子駕駛自轎車沿中山東路三段往中壢市區方向直行，道路監視器畫面顯示車從路肩欲變換車道時，疑似未保持安全距離，擦撞大型重機車，雙方酒測值均為零，現場無人受傷，呼籲，用路人如欲變換車道時應禮讓直行車先行，若要超車，也應避免右側超車並注意安全距離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言