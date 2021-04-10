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GTI車疑擦撞重機 駕駛人下車華麗轉圈喊：是撞到你了嗎

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市一輛轎車3月底行經中壢區，疑似擦撞前面的大型重機，被要求停車的時候，駕駛人反問機騎士「是撞到你了嗎」、「報警啊」。騎士打電話報警時，轎車突然喇叭大響，沒多久駕駛人下車，白色上衣卡其褲、白鞋打扮，雙手往上擧，整個人大字型旋轉兩三圈，還秀金表，和一般車禍現場畫面很不一樣，引來不少人注意。

影片最近被PO上知名粉團，網友指出這輛轎車是GTI版（高性能噴油引擎），喇叭聲大響、駕駛人嗆聲，下車擺出電影情節中的華麗旋轉，引來網友議論。

中壢交通分隊長蔡易廷今天表示，本案發生於3月29日上午約9點，35歲男子駕駛自轎車沿中山東路三段往中壢市區方向直行，道路監視器畫面顯示車從路肩欲變換車道時，疑似未保持安全距離，擦撞大型重機車，雙方酒測值均為零，現場無人受傷，呼籲，用路人如欲變換車道時應禮讓直行車先行，若要超車，也應避免右側超車並注意安全距離。

桃園中壢一件車禍，轎車車主下車的時候華麗轉兩三圈。記者鄭國樑／翻攝
桃園中壢一件車禍，轎車車主下車的時候華麗轉兩三圈。記者鄭國樑／翻攝

重機 車道

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