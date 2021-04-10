影／證件照「太帥了」被警識破 通緝移工想逃跑遭壓制
26歲潘姓移工日前在潭雅神綠園道違規騎乘電動自行車，遭警方攔查，潘姓移工表示自己沒帶證件，電話聯繫請朋友拍照傳過來。但機警的警員發現居留證上的照片「太帥了」，一點也不像眼前男子，遭警方識破後，該移工先苦苦哀求，再趁隙逃跑，警方一把攔抓住想逃逸的外籍移工，並將其壓制在地帶回所內調查。
台中市警局大雅分局潭北派出所副所長張凱鈞、警員李光耀，4月7日傍晚在潭雅神綠園道攔查一輛違規電動自行車，騎乘的外籍移工表示自己沒帶證件，打電話請朋友拍照傳過來。但李員發現居留證上的照片「太帥了」，一點也不像眼前男子。
證件照遭警方識破後，移工一開始苦苦哀求佯裝配合，警方已有所防備，果然接著突然趁隙暴衝逃跑。張員大手一伸，強勁的握力瞬間攔抓住想逃逸的外籍移工，將其釘住不得脫身；緊接著由李員一招大外割將其壓制在地，整段過程不過3秒，移工趕緊喊「我不跑了」，連一旁路過的柴犬也看得入神。
警方隨後將其帶返派出所查證身分，發現該外籍移工不僅逾期居留，還不能安全駕駛通緝，警方以道路交通條例開罰，並依規定將潘姓移工移至台中地檢署偵辦。
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