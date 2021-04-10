萬華泡茶桌被占演變成打群架 球棒、開山刀揮舞警逮8嫌

台北市萬華警分局龍山派出所，昨天17時30分許接獲民眾報案，桂林路72巷內發生打架情事，警方立即到場，查獲張姓男子等4人和人鬥毆，手腳受有擦挫傷，現場查扣有球棒、開山刀等證物。

警方立即瞭解原因，原來是李姓男子占坐張男等人常坐的泡茶桌，張男請李男讓座，李男不願配合，雙方便發生口角衝突，最後演變成互毆。