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萬華泡茶桌被占演變成打群架 球棒、開山刀揮舞警逮8嫌
台北市萬華警分局龍山派出所，昨天17時30分許接獲民眾報案，桂林路72巷內發生打架情事，警方立即到場，查獲張姓男子等4人和人鬥毆，手腳受有擦挫傷，現場查扣有球棒、開山刀等證物。
警方立即瞭解原因，原來是李姓男子占坐張男等人常坐的泡茶桌，張男請李男讓座，李男不願配合，雙方便發生口角衝突，最後演變成互毆。
李男被打受傷心生不滿，找來友人秦姓男子等3人持球棒毆打張男等人，張男等人則持安全帽、開山刀回擊，造成李男友人被刀砍傷，送醫治療後已無大礙。目前雙方共8人已到案，全案將依妨害秩序罪送辦。
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