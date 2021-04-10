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最壞身教！稱沒錢買奶粉 男子帶著孕妻與幼兒出門行竊

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市旗山區周姓婦人將提包放在住家客廳桌上，包內3千元現金離奇失蹤，報警查出蔡姓男子帶著妻小下手行竊。蔡男到案後求饒說，他沒錢買奶粉、老婆又懷孕，無奈下手行竊，警方自掏腰包贈送三罐奶粉，盼蔡男好好找工作養家活口。

上月30日傍晚，蔡姓男子騎機車載妻子與3歲兒子從台南來旗山逛夜市，行經路旁一戶住家發現桌上有個提包，看屋內無人，竟直接進入屋內偷走提包內現金，周姓屋主察覺有異，失竊不久即向旗山警分局圓潭派出所報案。

警方今天指出，調閱周遭監視器發現一輛機車涉有重嫌，通知蔡姓車主到案說明。蔡嫌苦苦哀求說，平日打零工收入不穩定，近日沒有工作，家中沒錢買奶粉才會偷錢，希望失主可以原諒他。

周婦同情竊嫌家境不佳，當下表明不願意追究，不過竊盜是公訴罪，警方訊後仍函送橋頭地檢署偵辦。

警方說，蔡嫌是外地人，行徑不像初犯，但妻子身懷六甲，又有幼兒要養，擔心小孩會餓肚子，派出所員警集資買三罐奶粉贈送，並告知嫌犯妻子，若有緊急困難需要幫助可向社福單位求助。

蔡姓男子騎機車載妻子與3歲兒子從台南玉井到高雄旗山逛夜市，騎車找尋作案目標。記者徐白櫻／翻攝
蔡姓男子騎機車載妻子與3歲兒子從台南玉井到高雄旗山逛夜市，騎車找尋作案目標。記者徐白櫻／翻攝

失主 竊盜

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