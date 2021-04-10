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婦睡前飲藥酒與夫爆發口角 駕車外出自撞分隔島受傷
大甲媽昨天深夜起駕，萬名信眾擠進鎮瀾宮內外，萬人空巷。台中市一名李姓婦人睡前在家飲藥酒後，與先生爆發口角，李婦今天凌晨12時許駕駛轎車出門，疑因不勝酒力自撞分隔島，轎車側翻嚴重變形，李婦受傷送醫治療，幸無生命危險，警方訊後依公共危險罪函送法辦。
46歲李姓婦人睡前飲用約1杯量的藥酒，但她與先生發生口角，李因心情煩悶獨自駕車外出，由於不勝酒力，加上精神不濟，今天凌晨12時許，行經大甲區西濱快速道路橋下與順帆路時，不慎自撞分隔島，轎車嚴重毀損。
警消到場發現車內滿是酒味，李婦意識清楚，送苑裡李綜合醫院救治，抽血發現其血液酒精濃度達82mg/l，酒精濃度超標，依違反公共危險罪函送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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