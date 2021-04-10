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影／71歲阿嬤搭錯車卻稱公車司機開錯路 警趕往助返家
71歲的張姓阿嬤4月6日晚間搭錯公車至台中市南區，因該處人生地不熟，緊張地跑到路中欲攔車詢問，熱心民眾見險象環生將她帶到路旁，報警求助。台中市警三分局正義派出所警員王鵬翔、吳桓獲報趕往現場，張姓阿嬤向員警表示自己要回台中市大安區的住處，公車司機卻開錯路，讓她迷路不知如何是好。
員警從對談間察覺其明顯失智，雖知道自己的名字，卻無法進一步提供有用的資訊查詢身分，幸警方機警利用其敬老愛心卡，輔以人臉辨識系統順利確認張姓阿嬤身分。最近日夜溫差大，員警擔心阿嬤著涼，便先將她帶返派出所協助聯繫家屬，經過一番波折，總算聯繫上其家屬前來派出所將阿嬤接返家。
家住北屯區的張姓阿嬤有失智症狀，有時出門後便會忘記目的地，只記得從前位於大安區的住處，與阿嬤同住的兒子當天因上晚班，完全不知道失智母親竟偷偷離家，還搭錯公車，幸有熱心民眾攔住母親，更有員警積極聯繫，才得以順利為媽媽找到回家的路。前來接回母親的張嬤女兒，對警方的熱心協助不斷表達感謝之意，員警看到阿嬤和女兒團聚露出開心的笑容，亦覺得相當欣慰。
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