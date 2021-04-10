中市社區大樓地下室火警 救出12人其中7人嗆傷

台中市西屯區美滿街某社區大樓地下室今天上午火警，報案人稱地下室的機車著火。圖／民眾提供

台中市西屯區美滿街某社區大樓地下室今天上午火警，報案人稱地下室的機車著火，5樓頂樓有人待救援，警義消馬上前往搶救，該棟社區大樓共有9戶，警義消共救出大樓住戶等12人，其中7人輕微嗆傷送醫救治。5輛機車全毀、4輛機車半毀。起火原因是機車被縱火或自燃，由警方調查中。

台中市西屯區美滿街39巷某社區大樓地下室，今天上午7時30分突有機車著火，大樓4樓住戶上午7時許要出門工作，發現樓梯間有濃煙，故下地下室查看發現一輛機車起火，自行拿滅火器欲撲滅，但火勢過大難以撲滅，故報119。

火勢經消防現場研判於地下室停放之重機車起火，並冒出濃煙往樓上飄，消防隊上午7時40分至現場查處，經拉水線滅火，火勢上午7時47分控制，該棟美滿社區大樓共有9戶，共救出大樓住戶等12人，7人輕微嗆傷送醫救治。

消防局派遣第八大隊、水湳、黎明、西屯、文昌及中港分隊，消防車11輛、救護車5輛、消防人員58名，由第八大隊組長柯俊榕指揮救災。據報案人表示，大樓地下室有黑煙竄出，疑似燃燒機車，表示5樓頂樓處有人員待救中。