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日籍台大生「北宜公路」撞重機45天亡 母捐眼角膜遺愛

聯合新聞網 / 綜合報導

19歲林姓日籍男子2月間在新北市新店區北宜公路行駛時，不慎與重機對撞，兩人雙雙送醫，重機駕駛搶救不治，而林男則是頭部血腫、全身擦挫傷送醫，搶救45天最終因多重器官衰竭不治，在6日病逝。林男母親崩潰，從日本趕來在病床前緊抱兒子，並決定將兒子的眼角膜捐出，遺愛人間。

林男就讀台大法律系一年級，未料當天行經北宜公路時，與重機相撞，衝擊力道太大，導致車體四散，林男也緊急送醫搶救，林男母親接獲通知後，趕赴台灣，希望能陪兒子度過難關，而根據「TVBS」報導，因現場缺乏監視器，林母還一一調閱Google地圖影像，希望能找到兒子發生意外的關鍵，不過她不後悔兒子來台灣，只希望真相能水落石出。

不過林男近日仍因傷勢過重，不幸身亡。據日本自由記者柳原三佳報導，林男6日因多重器官衰竭不治，由於林男生前非常喜歡台灣，也結交不少朋友，林母決定將兒子的眼角膜捐出，遺愛人間。林母說「俊德去天堂了，他是一個非常可靠、孝順的孩子，但他終究還是離開了」、「我認為俊德會很樂意捐贈眼角膜，希望接受移植的人能看到更多的風景，為他體驗接下來的人生」。

林男發生意外後，林母著急從日本趕赴台灣，但兒子仍在45天後傷重不治，最終捐贈眼角膜遺愛人間。圖擷自柳原三佳報導
林男發生意外後，林母著急從日本趕赴台灣，但兒子仍在45天後傷重不治，最終捐贈眼角膜遺愛人間。圖擷自柳原三佳報導

北宜公路 日本 台大 器官

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