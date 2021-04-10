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新竹高中化學實驗室傳火警 消防獲報滅火器急滅火
新竹高中今天傳出火警，新竹消防局今天早上9點獲報趕往馳援，發現現場為2樓的化學實驗室，所幸燃燒範圍不大，立刻用滅火器撲滅，初步了解現場為燃燒不知名化學物品的罐子，至於為何起火釀災，警消仍在現場調查釐清。
新竹市消防局早上派遣三民、中山、埔頂、光復、竹光、明湖車組到場救援，第一時間回報現場狀況實驗室悶燒，現場火勢無延燒之虞。
由於火勢不大，消防人員以滅火器滅火，9點17分火勢控制，9點18分撲滅火勢，現場燃燒面積約2平方公尺，沒有人員或師生受傷，但飽受驚嚇。
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