新竹高中化學實驗室傳火警 消防獲報滅火器急滅火

新竹高中今天傳出火警，新竹消防局今天早上9點獲報趕往馳援，發現現場為2樓的化學實驗室，所幸燃燒範圍不大，立刻用滅火器撲滅，初步了解現場為燃燒不知名化學物品的罐子，至於為何起火釀災，警消仍在現場調查釐清。

新竹市消防局早上派遣三民、中山、埔頂、光復、竹光、明湖車組到場救援，第一時間回報現場狀況實驗室悶燒，現場火勢無延燒之虞。