影／竹南停水第2天住宅火警 15分鐘耗去3500公升用水

苗栗縣竹南鎮中美里下午4點多發生住宅火警，消防局接獲通報趕往救援，15分鐘內將火勢撲滅，這場火警未造成傷亡，但苗栗縣已開始實施分區供水，竹南地區適逢停水第2天，救災水源引起外界關注，苗栗縣消防局估算這場火耗掉3500公升水量，消防局呼籲民眾加強防範火災，也強調消防救災水源有因應方案，民眾不需擔心無水可救火。

苗栗縣消防局表示，竹南鎮中美里下午4點50分發生住宅火警，通報竹南、頭份、造橋、後龍、特搜分隊人車趕往，現場為3層樓混凝土建築，起火處在3樓神明廳，消防人員在5點6分將火勢撲滅，現場無人受困。

苗栗縣竹南、頭份地區6日起實施分區供水，竹南周四、周五為停水日，今天第2天停水發生住宅火警，外界一度擔心沒有水源。

苗栗縣消防局第二救災救護大隊長曹春風指出，消防救援人車抵達現場後，發現3樓神明起火竄出濃煙，水箱車先朝屋內天花板採取「外部過渡射水」，形成上端有如人工灑水狀況，使火勢得以迅速、有效控制，估算這場火用掉3500公升水量。