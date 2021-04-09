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影／竹南停水第2天住宅火警 15分鐘耗去3500公升用水

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮中美里下午4點多發生住宅火警，消防局接獲通報趕往救援，15分鐘內將火勢撲滅，這場火警未造成傷亡，但苗栗縣已開始實施分區供水，竹南地區適逢停水第2天，救災水源引起外界關注，苗栗縣消防局估算這場火耗掉3500公升水量，消防局呼籲民眾加強防範火災，也強調消防救災水源有因應方案，民眾不需擔心無水可救火。

苗栗縣消防局表示，竹南鎮中美里下午4點50分發生住宅火警，通報竹南、頭份、造橋、後龍、特搜分隊人車趕往，現場為3層樓混凝土建築，起火處在3樓神明廳，消防人員在5點6分將火勢撲滅，現場無人受困。

苗栗縣竹南、頭份地區6日起實施分區供水，竹南周四、周五為停水日，今天第2天停水發生住宅火警，外界一度擔心沒有水源。

苗栗縣消防局第二救災救護大隊長曹春風指出，消防救援人車抵達現場後，發現3樓神明起火竄出濃煙，水箱車先朝屋內天花板採取「外部過渡射水」，形成上端有如人工灑水狀況，使火勢得以迅速、有效控制，估算這場火用掉3500公升水量。

曹春風表示，因應缺水期間消防用水，一般住宅火警消防車出勤以3噸、1.5噸水箱車及12噸水庫車搭配，另外鄰近鄉鎮市水庫車、水箱車到場支援供水18噸，如果仍不足時會就近採取備用水源如灌溉渠、游泳池、池塘，共23處，停水期間足以因應一般住宅火警，請民眾不用擔心，也呼籲大家慎防火警發生。

苗栗縣竹南鎮中美里下午4點多發生住宅火警，火勢15分鐘內撲滅，消防局估算用掉3500公升水量。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣竹南鎮中美里下午4點多發生住宅火警，火勢15分鐘內撲滅，消防局估算用掉3500公升水量。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣竹南鎮中美里下午4點多發生住宅火警，火勢15分鐘內撲滅，消防局估算用掉3500公升水量。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣竹南鎮中美里下午4點多發生住宅火警，火勢15分鐘內撲滅，消防局估算用掉3500公升水量。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣 停水

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