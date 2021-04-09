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假扮警員要求提現 老婦險被詐騙幸真警守住血汗錢

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

高齡66歲的葉姓老婦接到一通自稱是中華電信客服與員警的電話，以未繳手機費、被盜辦手機門號、戶頭存款也遭盜等理由誆騙，要求她「配合警方抓內鬼」，需將戶頭現金提領一空，所幸葉婦提款時神情慌張，行員察覺異狀找來轄區頭前所員警，戳破對方不是警察而是詐騙集團，守住葉婦辛苦錢。

據了解，葉婦獨居，她在本月1日接到一通電話，對方先自稱是中華電信客服，稱葉婦積欠手機費用，且其身分遭人盜用申辦門號，要她趕快撥打165。葉婦不疑有他，依照指示未掛掉電話便撥打165，隨後一名自稱是反詐騙專線警官接電話，要葉婦提供帳戶存款現金總額，更恐嚇葉婦「最近行員盜領客戶款項很多」，要求葉婦「配合警方抓內鬼」。

葉婦嚇得立刻依照指示，不掛斷電話並前往銀行，提領出戶頭內所有現金共新台幣78萬元，期間還配合對方指示「不要相信任何人，有人問就說『很正常!』」，對熱心詢問的行員表示「沒問題」，但行員見葉婦神色慌張，還緊握手機不放，仍暗中通知轄區新莊警分局頭前派出所到場。

員警到場後，一眼識破謊稱「員警」的來電其實是詐騙集團慣用手法，立刻拆穿騙局，保住葉婦辛苦錢，並協助她將對方手機號碼封鎖，請她有問題撥打派出所電話即可。新莊警分局提醒民眾，接到自稱「警方來電」且要求前往臨櫃領錢交付監管的，都是詐騙電話，若要撥打165求證，也請民眾務必先掛斷跟對方通話後，再撥打165反詐騙專線。

員警貼心協助葉婦封鎖詐騙來電。圖／警方提供
員警貼心協助葉婦封鎖詐騙來電。圖／警方提供

詐騙集團 警察 獨居

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