驚魂！高雄混凝土攪拌車撞破陸橋隔音牆 險傷橋下人車

高雄市銜接左營、鼓山區的中華一路高架陸橋今天上午發生驚悚車禍，1輛超載的混凝土攪拌車在高架橋上轉彎不慎，撞毀成片隔音牆，隔音牆及車上載運的大水桶掉落高架橋，壓損停在路邊的機車，未造成傷亡。居民聽見撞擊聲議論紛紛，說幸好橋下道路正好沒人車經過，否則後果不堪設想。

據了解，今天上午11點45分，司機黃姓男子（38歲）開混凝土攪拌車，由左營區翠華路上高架橋，因這座中華一路高架陸橋有大幅度轉彎，混凝土攪拌車經過轉彎處，車身向右傾，車頭直接撞上右側高架橋隔音牆，將大約5公尺長的隔音牆撞毀，隔音牆和攪拌車上的大水桶，掉落約距地面8公尺的橋下，將停放人行道上的1輛機車壓損。

橋下居民聽見撞擊和異物掉落聲，紛紛外出查看，往來人車也目睹成片隔音牆掉落，直呼幸好橋下直行車輛正停等紅燈，否則遭掉落的隔音牆砸中，可能後果不堪設想。

警方據報趕抵車禍現場，黃姓司機已開車下陸橋，警方立即封鎖現場採證，並對黃酒測，無酒精反應。黃姓司機向警方說，當時車速不快，可是，轉彎時感覺車子底盤幾乎快與車身分離，才趕緊以車身右側擦撞陸橋護欄來減速。