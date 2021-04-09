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驚魂！高雄混凝土攪拌車撞破陸橋隔音牆 險傷橋下人車

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市銜接左營、鼓山區的中華一路高架陸橋今天上午發生驚悚車禍，1輛超載的混凝土攪拌車在高架橋上轉彎不慎，撞毀成片隔音牆，隔音牆及車上載運的大水桶掉落高架橋，壓損停在路邊的機車，未造成傷亡。居民聽見撞擊聲議論紛紛，說幸好橋下道路正好沒人車經過，否則後果不堪設想。

據了解，今天上午11點45分，司機黃姓男子（38歲）開混凝土攪拌車，由左營區翠華路上高架橋，因這座中華一路高架陸橋有大幅度轉彎，混凝土攪拌車經過轉彎處，車身向右傾，車頭直接撞上右側高架橋隔音牆，將大約5公尺長的隔音牆撞毀，隔音牆和攪拌車上的大水桶，掉落約距地面8公尺的橋下，將停放人行道上的1輛機車壓損。

橋下居民聽見撞擊和異物掉落聲，紛紛外出查看，往來人車也目睹成片隔音牆掉落，直呼幸好橋下直行車輛正停等紅燈，否則遭掉落的隔音牆砸中，可能後果不堪設想。

警方據報趕抵車禍現場，黃姓司機已開車下陸橋，警方立即封鎖現場採證，並對黃酒測，無酒精反應。黃姓司機向警方說，當時車速不快，可是，轉彎時感覺車子底盤幾乎快與車身分離，才趕緊以車身右側擦撞陸橋護欄來減速。

不過警方根據黃姓司機出示的出貨證明書，發現這輛混凝土攪拌車限載重20噸，但確實載重達34噸，已逾限重14噸，依道路交通管理處罰條例，對司機開罰1萬4000元。

黃姓司機（右）開混凝土攪拌車撞毀高架橋的隔音牆後，車頭也受損嚴重。記者林保光／翻攝
黃姓司機（右）開混凝土攪拌車撞毀高架橋的隔音牆後，車頭也受損嚴重。記者林保光／翻攝
高雄市中華一路高架橋的隔音牆遭撞落，橋下居民議論紛紛。記者林保光／翻攝
高雄市中華一路高架橋的隔音牆遭撞落，橋下居民議論紛紛。記者林保光／翻攝

高架橋 車禍 人行道

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