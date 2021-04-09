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旅遊離開父母身邊 警協助男童返家

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

11歲男童與父母到高雄左營巨蛋遊玩，但在巨蛋門口時，男童因不耐父親嘮叨，趁雙親不注意跑離身邊，一路走到2公里外的左營警分局博愛四路派出所。記者邱奕能／翻攝
11歲男童與父母到高雄左營巨蛋遊玩，但在巨蛋門口時，男童因不耐父親嘮叨，趁雙親不注意跑離身邊，一路走到2公里外的左營警分局博愛四路派出所。記者邱奕能／翻攝

11歲男童與父母到高雄左營巨蛋遊玩，但在巨蛋門口時，男童因不耐父親嘮叨，趁雙親不注意跑離身邊，一路走到2公里外的左營警分局博愛四路派出所，值班警員見到小男童走進，耐心關懷下得知狀況，連絡上男童的親人將他帶回。

左營警分局表示，本月2日下午4點多時，博愛四路派出所走進一名男童詢問如何走到捷運站，所內值班警員向他說明走到捷運站的動線後，又見他神情不安，便追問男童「弟弟，發生什麼事情，有沒有需要姊姊協助的地方」。

這時，男童才道出，原來他趁著清明連假，跟著爸媽從桃園南下高雄，到漢神巨蛋的購物廣場逛街，還沒進入百貨公司，男童因不耐父親嘮叨幾句，便趁父親不注意，欲走回高雄的外公家，沒想到男童就一路向北，走了2公里，到左營分局博愛四路派出所附近。

當男童回過神時，才發現因為不熟悉環境而迷路，便到所內詢問，派出所值班警員立即上前關懷，並細心向他開導。

因為男童沒帶手機，也不知父母的手機號碼，警方只好先撥打到漢神巨蛋的服務中心，詢問是否有民眾正在尋找走失小孩，果然5分鐘後漢神即回撥，連絡上男童的母親謝姓女子（47歲），由男童的外公、外婆到派出所將他帶回。

臨走前員警也向男童勸導與父母親有意見不合時要好好溝通，不可用這種方式，造成家人的擔心。男童也乖巧的向警員說了解，並謝謝員警的協助，開心得與外公、外婆返家。

警察

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