快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「要找爺爺」3歲童雨中徘徊街頭 板警熱心助安全返家

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

「我要要找爺爺。」3歲男童昨晚在雨中徘徊街頭，板橋警方冒雨趕抵，熱心助安全返家。記者王長鼎／翻攝
「我要要找爺爺。」3歲男童昨晚在雨中徘徊街頭，板橋警方冒雨趕抵，熱心助安全返家。記者王長鼎／翻攝
「我要要找爺爺。」3歲男童昨晚在雨中徘徊街頭，板橋警方冒雨趕抵，抱男童徒步300公尺，仍未找到家人，熱心帶返派出所，家屬正好打電話到派出所報案，警隨即請家屬至派出所確認領回，助其安全返家。

一名3歲男童昨天傍晚獨自一人穿梭在板橋區街頭大馬路上，路過民眾發現報警處理，板橋派出所員警洪煒傑、鄭博文到場詢問幼童，無法說清楚名字及家人身分，但表示知道回家的路，員警考量男童的年紀跟體力，判斷可能就住附近，先帶著男童到附近查看是否能遇到認識的鄰居或家人，隨即由洪員牽著幼童，沿途找尋回家的路，步行找尋約300公尺，見該男童似乎走不動了，洪員一把抱起男童，找尋多時皆無所獲，只好先帶返派出所。

洽巧有民眾致電派出所報案幼童走失，經詢問特徵相符，隨即到派出所指認確定後，警方才放心將男童交給爺爺帶回。男童爺爺表示，他因在家中忙家務，一時疏忽才致3歲孫子獨自外出走失，非常感謝員警適時協助，深表感謝。

板橋警分局呼籲民眾家中若有年幼小孩，一定不能讓小孩離開視線，與孩童外出時仍要注意身邊幼童動向以免走失，勿因一時不察而發生憾事。若有於路上發現疑似走失兒童，可撥打110請警方到場了解，或先行將兒童安置避免走失可能發生危險，並由警方到場後續協尋親屬，以免發生危險。

「我要要找爺爺。」3歲男童昨晚在雨中徘徊街頭，板橋警方冒雨趕抵，抱男童徒步300公尺，仍未找到家人，熱心帶返派出所助其安全返家。記者王長鼎／翻攝
「我要要找爺爺。」3歲男童昨晚在雨中徘徊街頭，板橋警方冒雨趕抵，抱男童徒步300公尺，仍未找到家人，熱心帶返派出所助其安全返家。記者王長鼎／翻攝
「我要要找爺爺。」3歲男童昨晚在雨中徘徊街頭，板橋警方冒雨趕抵，熱心助安全返家。記者王長鼎／翻攝
「我要要找爺爺。」3歲男童昨晚在雨中徘徊街頭，板橋警方冒雨趕抵，熱心助安全返家。記者王長鼎／翻攝
「我要要找爺爺。」3歲男童昨晚在雨中徘徊街頭，板橋警方冒雨趕抵，熱心助安全返家。記者王長鼎／翻攝
「我要要找爺爺。」3歲男童昨晚在雨中徘徊街頭，板橋警方冒雨趕抵，熱心助安全返家。記者王長鼎／翻攝

警察

延伸閱讀

失智老翁郵局前徘徊 桃園楊梅暖警助返家

雲林暖警超有心！幫七旬獨居老人修屋還送大批家電物資

桃園熱心警冒雨替拋錨車解圍 民眾直呼揪甘心

幫失智長者找到回家路 台南警方推捺印指紋服務

相關新聞

天乾物燥熱小貨車自燃火燒車 國一北上花壇回堵到員林

陳姓男子駕駛小貨車載運剛做過熱處理的五金零件，今天下午3點39分北上國道一號，疑因久旱空氣乾燥，還沒退熱的五金零件居然自...

教訓女友前任卻擄錯人 男糾眾出糗還被警察逮捕

24歲黃姓男子上月18日凌晨在豆漿店吃宵夜時，被吳姓男子(22歲)夥同三名友人擄上車，四人還在車上持利器劃傷黃男，直至車...

影／竹南停水第2天住宅火警 15分鐘耗去3500公升用水

苗栗縣竹南鎮中美里下午4點多發生住宅火警，消防局接獲通報趕往救援，15分鐘內將火勢撲滅，這場火警未造成傷亡，但苗栗縣已開...

假扮警員要求提現 老婦險被詐騙幸真警守住血汗錢

高齡66歲的葉姓老婦接到一通自稱是中華電信客服與員警的電話，以未繳手機費、被盜辦手機門號、戶頭存款也遭盜等理由誆騙，要求...

普悠瑪今台中成功、新烏日間碰撞事故 1人當場死亡

台鐵271次花蓮開往彰化普悠瑪列車，今天下午2時43分行經成功、新烏日間東正線成功東路平交道202K+705處，發生碰撞...

生死就在一繫之間 台南死亡車禍逾3成未繫安全帶

台南市交通警察大隊統計，今年1月至3月底，本市發生汽車交通事故死亡的A1類案件，有超過3成的駕駛人或乘客未繫有安全帶，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。