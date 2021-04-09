「要找爺爺」3歲童雨中徘徊街頭 板警熱心助安全返家

「我要要找爺爺。」3歲男童昨晚在雨中徘徊街頭，板橋警方冒雨趕抵，熱心助安全返家。記者王長鼎／翻攝 「我要要找爺爺。」3歲男童昨晚在雨中徘徊街頭，板橋警方冒雨趕抵，抱男童徒步300公尺，仍未找到家人，熱心帶返派出所，家屬正好打電話到派出所報案，警隨即請家屬至派出所確認領回，助其安全返家。

一名3歲男童昨天傍晚獨自一人穿梭在板橋區街頭大馬路上，路過民眾發現報警處理，板橋派出所員警洪煒傑、鄭博文到場詢問幼童，無法說清楚名字及家人身分，但表示知道回家的路，員警考量男童的年紀跟體力，判斷可能就住附近，先帶著男童到附近查看是否能遇到認識的鄰居或家人，隨即由洪員牽著幼童，沿途找尋回家的路，步行找尋約300公尺，見該男童似乎走不動了，洪員一把抱起男童，找尋多時皆無所獲，只好先帶返派出所。

洽巧有民眾致電派出所報案幼童走失，經詢問特徵相符，隨即到派出所指認確定後，警方才放心將男童交給爺爺帶回。男童爺爺表示，他因在家中忙家務，一時疏忽才致3歲孫子獨自外出走失，非常感謝員警適時協助，深表感謝。