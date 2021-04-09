桃園熱心警冒雨替拋錨車解圍 民眾直呼揪甘心

八德警分局高明派出所員警，昨天巡邏行經中華路與裕和街口時，見一輛自小客車故障停在路中央，趕緊協助將車輛推往路旁，等待道路救援，讓駕駛覺得「揪甘心」。圖／八德警分局提供 桃園市八德區昨天下午4點多，天氣忽然轉雨，八德警分局高明派出所員警巡邏行經中華路與裕和街口時，見一輛自小客車故障停在路中央，趕緊協助將車輛推往路旁，等待道路救援，讓駕駛覺得「揪甘心」。

高明派出所警員陳勇成、許秋美，昨天巡邏行經八德區中華路時，發現一輛自小客車停放於路中央，立即上前查看，發現一名年約7旬的林姓男子，一臉慌張的向警方表示，開車要出門購物，沒想到引擎忽然故障無法發動，動彈不得相當困擾。

2名員警眼見正值下班尖峰時期，為避免因雨天視線不良造成道路交通阻塞或發生車禍，由許秋美駕駛巡邏車於後方警戒，陳勇成則協助民眾將故障之輛推至路旁，先移至不影響交通的空曠處，讓路口車流恢復順暢，再協助聯繫道路救援前來處理，讓民眾覺得超溫馨。