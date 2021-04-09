台南全面清查串接液化石油氣營業場所 消防局開鍘

台南市永康區大仁街自助洗衣店去年11月間發生氣爆4人送醫，幸無生命危險，台南市消防局初步調查疑似瓦斯外洩釀禍。本報資料照片 台南市永康區大仁街自助洗衣店去年11月間發生氣爆4人送醫，幸無生命危險，台南市消防局初步調查疑似瓦斯外洩釀禍，依針對現場設施的缺失開罰。消防局今年初全面清查串接使用液化石石油氣(瓦斯鋼瓶)80公斤以上營業場所共計201家，發現有3家餐廳未有嚴禁煙火標示及滅火器、防止傾倒固定措施、未設置氣體漏氣警報器等3項違規，連同供氣3家瓦斯行各處罰鍰2萬元。

消防局指出，針對液化石油氣容器串接使用量達80公斤以上的餐廳、小吃店、便當店、自助洗衣店等場所，均依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」規定列管，並依消防機關辦理消防安全檢查注意事項規定，視串接數量每半年或每年執行定期檢查。

消防局為確保串接使用液化石油氣80公斤以上營業場所使用安全，1月至3月全面清查串接使用場所，共計201家。消防局指出，經查核發現有3家餐廳未有嚴禁煙火標示及滅火器、防止傾倒固定措施、未設置氣體漏氣警報器等違規事項，將依消防法第42條逕行舉發外，連同3家違規供氣給3餐廳的瓦斯行也開出舉發單，3餐廳、3瓦斯行各處罰鍰2萬元。

消防局局長李明峯表示，為維護市民安全，針對瓦斯桶的使用安全要特別注意，凡串接使用液化石油氣80公斤以上的營業場所，應將瓦斯桶放置室外或空氣流通處，並務必遵守管理辦法相關規定，依法向當地消防機關陳報，違者將依消防法處罰最高10萬元罰鍰。