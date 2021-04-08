影／7-11物流貨車撞倒電桿 消防員救出受困司機

一輛配送7-11商品的貨車，今晚10點多行經基隆市基金三路、武訓街口時，疑因天雨路滑，失控衝出車道，撞倒路旁電線桿。洪姓司機因車頭凹陷受困駕駛座，消防隊員到場後，破壞變形的車體才將他救出，送醫脫險，車禍原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心晚上10點多，接獲基金三路發生車禍，有人受困報案電話，調派安樂分隊人車前往救援。

消防人員到場發現，肇事貨車車頭撞上路旁電線桿，導致電線桿歪斜，拉扯電線波及鄰近的招牌受損。

大貨車車頭嚴重變形，大燈、風扇全部碎裂，掉落地面。洪姓男子的腿部被車體夾住，無法離開駕駛座，意識清楚。